Öğrencilerin çifte tatili başladı: Kalemler dinlensin defterler uyusun

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, yaklaşık 20 milyon öğrenci ve bir milyon 200 bin öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili dün okullarda son ders zilinin çalmasıyla başladı. Resmi olarak 31 Mart-4 Nisan tarihlerini kapsayan ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek. Ayrıca Ramazan Bayramı’nı da içeren bu tatilde çocuklar, aile büyükleri ve komşularıyla bayramlaşacak.

MİNİK BİR ARA ZAMANI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabında ‘minik bir ara zamanı’ diyerek öğrencilere şöyle seslendi: “Bir dönemin daha sonuna geldik. Çalıştık, öğrendik, bazen zorlandık ama hep birlikte başardık. Bu güzel tatil Ramazan Bayramı’nın neşesiyle de şenlenecek. Kalemler dinlenmeye, defterler uyumaya çekilsin. Oyunlar, kitaplar, sevdiklerimizle geçirilen sıcacık anlar sizlerle olsun. Bayramın gelişiyle evlerimiz mis gibi kokacak, kalplerimiz sevgiyle dolacak. Tatilde bol bol gülün, sevdiklerinizle vakit geçirin, bayram coşkusunu yaşayın. Büyüklerinizin ellerinden öpmeyi, bayramın birleştirici ruhunu kalbinizde hissetmeyi unutmayın. En güzel bayram hediyesi mutlu, huzurlu ve sağlıklı anılar biriktirmektir. Şimdiden iyi tatiller, mutlu bayramlar.”

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BOL BOL GEZECEĞİZ

Bayramda giyecekleri kıyafetleri dahi özenle hazırlayan İstanbul Beşiktaş’taki Hüseyin Aycibin İlkokulu öğrencileri, ara tatil planlarını şöyle anlattı:

Efe Kargın, 3’üncü sınıf: Tatile çıkacağım için çok mutluyum. En çok ailemle vakit geçireceğim ve bayramda gezeceğim için heyecanlıyım. Aynı zamanda bu sürede ödevlerimi yaparak kitap okuyacağım.

Defne Derebaşı, 3’üncü sınıf: Tatilde ne yapacağımı bilmiyorum çünkü ailem henüz bir plan yapmadı. Okulu özleyeceğimi sanmıyorum çünkü bu tatil bayrama da denk geldiği için bence daha eğlenceli geçecek.

Zeynep Sude Karan, 4’üncü sınıf: Bayramda büyüklerimizi ziyaret etmek için ailemle Ankara ve Eskişehir’e gideceğiz. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluyum. Ancak okul kapandığı için de üzgünüm. Öğretmenime bugün okulun son günü olduğu için ‘tatilde ödev vermeyin’ dedik. Ancak bu teklifimizi kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Eğer ödev verirse, tatilde ders de çalışacağım.

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Mert Bilir, 3’üncü sınıf: Okula 9 gün ara vereceğimiz için üzgünüm çünkü arkadaşlarımı özleyeceğim. Fakat bir yandan da tatil yapacağım için mutluyum.

SARE ANIKDAR, 4’üncü sınıf: Tatile gireceğimiz için çok mutluyum. Sömestir tatilinden sonra bir hayli yorulmuştuk ve dinlenmeye ihtiyacımız vardı. Ancak matematikte eksiklerim olduğu için tatilde biraz bu dersi tekrar etmeyi düşünüyorum.

Ayşe Zümra Coşkun, 3’üncü sınıf: Bayramda komşularımızın kapısını tek tek çalarak onlarla bayramlaşacağım. Arkadaşlarım da gelecek.

Halit Arhan Durmuş, 4’üncü sınıf: Tatilde Ankara’ya babaannemin yanına gideceğim ve orada şeker toplayacağım. Ancak yine de okulda olmayı tercih ederdim çünkü okulumu çok seviyorum ve burada daha çok eğleniyorum. Derslerim de çok iyi. Büyüyünce avukat olmak istiyorum.

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Ata Kartal Tuner, 4’üncü sınıf: Bayramda büyüklerimi ziyaret edip arkadaşlarımla şeker toplamayı planlıyorum. Ayrıca topladığım paralarla da marketten abur cubur alacağım. Yani bayramda şekere ve çikolataya doyacağım.