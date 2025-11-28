Öğrencilerin bursu kahveden

Haberin Devamı

TEGV ile Dinçerler Holding bünyesinde bulunan Gloria Jeans iş birliğiyle geçtiğimiz yıl benzer bir projeyle 240 çocuğun eğitimine destek olunmuştu. Bu yıl kahve zincirinin mağazalarında TEGV logosuyla, farklı renklerde ve ayıcıklı tasarımıyla yer alacak olan sleevler’den ilk aşamada 25 bin adet üretildi. 120 TL’den satışa sunulacak “ayıcık sleeve” satış gelirleri TEGV’in eğitim projelerine aktarılacak. Sleeve’lerden elde edilecek gelirin bu yıl 250’den fazla çocuğa burs olması hedefleniyor.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı projenin tanıtım toplantısında şöyle konuştu: “TEGV olarak 30 yıldır nitelikli eğitimle ülkemizin dört bir yanında çocuklarımızın yarınlarını aydınlatıyoruz. Yürüttüğümüz bu iş birliği, çocukların nitelikli eğitime erişimini destekleyen çalışmalarımıza önemli bir katkı sağlıyor. Geçen yıl satışa sürülen slevee’ler 24 saatten kısa sürede tükenmiş ve elde edilen gelirle 240 çocuğumuzun eğitim yolculuğuna destek olmuştuk. Bu tür iş birlikleri, TEGV’in eğitimde fırsat eşitliği yaratma misyonunu güçlendiriyor ve daha fazla çocuğa ulaşmamız için bizlere önemli bir imkân sunuyor. Geçen yıl başlayan bu ortak yolculuğu daha geniş bir etki alanına taşımayı hedefliyoruz. İki kurum da daha fazla çocuğun eğitim yolculuğuna eşlik etmek, onların geleceğe daha güçlü hazırlanmasına katkı sağlamak ve eğitime dair umut veren projeleri birlikte büyütmek için çalışmalarını sürdürecek.

Dinçerler Group CEO’su Mehmet Dinçerler de, “Yaptığımız işin merkezinde her zaman insan var. Kahvenin etrafında kurulan o bağın, bir çocuğun eğitim yolculuğuna dokunabilmesi bizim için gerçekten anlamlı. Bu nedenle TEGV gibi ülkemizin en köklü, güvenilir ve değerli kurumlarından biriyle aynı hedef doğrultusunda ilerlemek bizim için büyük bir mutluluk. Çocukların eğitim yolculuğuna katkı sunmak, geleceğe dair sorumluluğumuzu yerine getirmenin en anlamlı yolu. Geçen yıl büyük bir ilgiyle karşılanan projemizi, bu yıl da aynı heyecan ve inançla sürdürüyoruz” dedi.

TEGV ÇOCUĞU PROJEYİ RESMİYLE ANLATTI

TEGV çocuklarından Afrina Yüztaş projenin tanıtımında Sait Tosyalı ve Mehmet Dinçerler’e çizdiği resmi hediye etti. Resimde kahve bardağı ve TEGV ismine yer veren Afrina öğrencilere burs olarak dönecek tasarım ‘sleeve’leri de kullandı.