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Öğrencilere ücretsiz yemek Beşiktaş’tan sonra Beyoğlu’nda

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#Beşiktaş#Öğrenci#Ücretsiz Yemek
Öğrencilere ücretsiz yemek Beşiktaş’tan sonra Beyoğlu’nda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 07:00

Beşiktaş’ta uygulanan ve öğrencilere ücretsiz beslenme imkânı sunan Öğrenci Ye projesi Beyoğlu’nda hayata geçiriliyor. Projenin Beyoğlu’nda da uygulanması için Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat arasında protokol imzalandı. Bu uygulama ile Beyoğlu’nda okuyan veya ikamet eden üniversite öğrencileri, anlaşmalı restoranlardan ücretsiz olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

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İmza töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Dayanışma Beyoğlu’nda tüm mahallelerde, tüm sokaklarda, esnafıyla, hemşehri grubuyla, belediyesiyle kök salsın diye çalışmaya devam ediyoruz. İstanbul şartlarında öğrenci olmak çok zor. ‘Öğrenci Ye’ projesiyle Beşiktaş’ta öğrenciler büyük bir maliyetten kurtuldular. Biz de Beyoğlu’nda Beşiktaş Belediyesi’nin deneyiminden faydalanalım, aynı altyapıyı oluşturalım diye başkanımızın kapısını çaldık. Beyoğlu’ndaki hayırsever esnafımızla öğrencilerimizi buluşturacağımız dayanışmacı bir proje olacak” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise “Sistemi ilk hayata geçirdiğimizde 500 öğrencinin ihtiyacını karşılayabiliyorduk. Şu anda ise 2 bin 500 öğrencimizin her gün yeme içme ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bu anlamda bu projeyi çok önemsiyoruz. Beyoğlu’nda da önemli sayıda üniversite var. Birbirimizden feyz aldığımız işleri hep beraber yapacağız” şeklinde konuştu.

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#Beşiktaş#Öğrenci#Ücretsiz Yemek

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