Öğrencilere ücretsiz yemek Beşiktaş’tan sonra Beyoğlu’nda

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İmza töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Dayanışma Beyoğlu’nda tüm mahallelerde, tüm sokaklarda, esnafıyla, hemşehri grubuyla, belediyesiyle kök salsın diye çalışmaya devam ediyoruz. İstanbul şartlarında öğrenci olmak çok zor. ‘Öğrenci Ye’ projesiyle Beşiktaş’ta öğrenciler büyük bir maliyetten kurtuldular. Biz de Beyoğlu’nda Beşiktaş Belediyesi’nin deneyiminden faydalanalım, aynı altyapıyı oluşturalım diye başkanımızın kapısını çaldık. Beyoğlu’ndaki hayırsever esnafımızla öğrencilerimizi buluşturacağımız dayanışmacı bir proje olacak” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise “Sistemi ilk hayata geçirdiğimizde 500 öğrencinin ihtiyacını karşılayabiliyorduk. Şu anda ise 2 bin 500 öğrencimizin her gün yeme içme ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bu anlamda bu projeyi çok önemsiyoruz. Beyoğlu’nda da önemli sayıda üniversite var. Birbirimizden feyz aldığımız işleri hep beraber yapacağız” şeklinde konuştu.