×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Öğrencilere ücretsiz yaptı! Sosyal medyadan duyan akın etti

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Sosyal Sorumluluk#Ücretsiz Kuaför Hizmeti
Öğrencilere ücretsiz yaptı Sosyal medyadan duyan akın etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 10:57

Sivas'ta kuaförlük yapan Samet Totaş, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Okula başlayan 400 öğrenciyi ücretsiz tıraş eden kuaförün hareketi takdir topladı.

Haberin Devamı

Sivas'ta 21 yıldır kuaförlük yapan Samet Totaş (35), yeni eğitim-öğretim döneminde sosyal sorumluluk projesine imza atmak istedi.

İşyerinde çalışan personelleri ile istişare eden Totaş, ilk ve ortaokul öğrencilerini ücretsiz tıraş etmeye karar verdi. Kararını sosyal medya hesabında duyuran kuaför, izinli olduğu Pazar gününden bu yana öğrencileri tıraş etmeye başladı. Kendisi ve 7 personeli ile yaklaşık 400 çocuğu tıraş eden Samet Totaş'ın hareketi, büyük beğeni topladı.

Öğrencilere ücretsiz yaptı Sosyal medyadan duyan akın etti

"ARKADAŞLARIMI ALIP BURAYA GELDİM"

Ortaokul öğrencisi Yusuf Işık, "Samet abimizin sosyal medyada yaptığı paylaşımı görünce arkadaşlarımı alıp buraya geldim. Sırayla tıraşımızı olduk. Bizlere defter, kalem ve dondurma aldı. Çok mutlu olduk, Samet abiye çok teşekkür ederim" dedi.

Haberin Devamı

"HERKESİ BU TİP PROJELERE DAVET EDİYORUM"

Yaptığı etkinlik ile diğer esnaflara örnek olmak istediğini ifade eden Samet Totaş, "İnsanlara farkındalık oluşturmak adına kendi mesleğim ile bu yola çıktım. Personel arkadaşlarla da görüştüm onlar da ‘Olur abi' dediler. Pazar günü bizim normalde izinli olduğumuz bir gündü. Pazar günü bu etkinliği gerçekleştireceğimizi duyurduk.

Öğrencilere ücretsiz yaptı Sosyal medyadan duyan akın etti

Vatandaşlar da bizlere güvenerek çocuklarını gönderdiler. Sosyal medyadan bu şekilde duyuru yaparak diğer esnaf arkadaşlarımıza ve insanlara örnek olmak istedik. Küçük ama bence çok büyük bir adımdı. Pazar günü sabah 07.00'da başladık. 400'den fazla çocuk tıraş ettik ve bunun tamamı bir güne sığmadı. Yetiştiremediğimiz arkadaşlara kart verdik ve üzülmemeleri için onları tıraş ettik. Etkinliğimiz hala devam ediyor. En çok istediğim şey diğer esnaf arkadaşlara iyi bir şekilde örnek olmak. Herkesi bu tip projelere davet ediyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Sosyal Sorumluluk#Ücretsiz Kuaför Hizmeti

BAKMADAN GEÇME!