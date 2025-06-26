Öğrencilere tatil önerileri

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Yaklaşık 20 milyon öğrenci için yaz tatili, geçtiğimiz cuma günü başladı. 8 Eylül’e kadar sürecek tatilin başladığı bu günlerde, Türkiye’nin birçok kentinde öğrencilere eğlenceli ve yeni deneyimler yaşatacak etkinlikler yer alıyor.

8-12 yaş arası çocuklar, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde 28 Haziran’da Nurullah Berk’in ‘Halı Dokuyan Kız’ eserinden ilhamla, Anadolu’nun görsel dilini çözmeye odaklanacak. Çocuklar kendi duygularını ve hayallerini yansıtan desenlerle, renkli kâğıtlardan kişisel halılarını tasarlayacak.

DANS VE MÜZİK

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde 29 Haziran’da 4-6 yaş aralığındaki çocuklar ‘Yaratıcı Dans Atölyesi’ne katılabilecek. 7-11 yaş aralığındaki çocuklar ise ‘Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nde yaratıcı drama tekniği ve hayal gücünü birliştirecek.

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Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi ve Gençlik Kütüphanesi’nde 30 Haziran’da rengarenk bir atölye çocukları bekliyor. 7-15 yaş aralığındaki öğrenciler, ‘Kumaş Çanta Renklendirme’ atölyesi ile yaratıcılıklarını ortaya çıkacak.

Antalya Bilim Merkezi 30 Haziran’a kadar birbirinden farklı eğitim programları düzenliyor. 7-14 yaş aralığındaki çocuklar ‘Kimya Deneyleri’, ‘Böcek Gözlemi’ ile ‘Tuz Seramiği’ etkinliklerine katılabilecek. 4 Temmuz’a kadar sürecek ‘Mucitler ve Mühendisler’, ‘Dijital Oyun Tasarımı’ ve ‘Mimari Tasarımlar’ isimli eğitim programlarında da yer alabilecekler.

SAHNEDEKİ ÇOCUK OYUNLARI

Yaz tatili boyunca birçok farklı ilde sahnelenecek çocuk tiyatrolarından bazıları şöyle:

Kayseri Gültepe Kültür Merkezi’nde 28 Haziran’da ‘Küçük Kara Balık’ oyunu çocuklarla buluşacak.

Muğla’daki Metreküp Bodrum’da 5 Temmuz tarihinde ‘Ters Yüz’ oyunu, duyguların renkli dünyasını sahneye taşıyacak.

Ankara Çukurambar Kültür ve Sanat’ta 13 Temmuz’da ‘Rapunzel’ isimli çocuk oyunu sahnelenecek.

Adana’daki Erkan Okulları Kültür Merkezi’nde 24 Temmuz’da ‘Alice Harikalar Diyarında’ isimli oyunda çocuklar eğlenceye doyacak.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde 26 Temmuz’da ‘Afacanlar Sirki Çocuk Tiyatrosu’ ile çocukları macera dolu bir yolculuğa çıkaracak.