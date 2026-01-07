Öğrencilere siber saldırı

Haberin Devamı

Olay, üniversiteyle ilişkilendirilen bazı kadın öğrencilere ait kişisel verilerin ve görsellerin izinsiz şekilde kullanıldığı, bu içeriklerin bir internet sitesinde çeşitli başlıklar altında yayımlandığının ortaya çıkmasıyla gündeme geldi. İçerikler kamuoyunda tepki topladı. Verilerin 2001 yılından bu yana bütün kız öğrencilere ait olduğu iddia edildi. Tepkilerin büyümesi üzerine, ilgili internet sitesinde ‘veda ve helallik’ başlıklı bir metin yayımlandı. Dosyaların silindiği öne sürülürken, yaşananlar için özür dilendi. Ancak bu açıklama tepkileri dindirmeye yetmedi. Öğrenciler önceki gün “Güvende hissetmiyoruz” diyerek eylem yaptı.

SİTEYİ KİM KURDU

Üniversiteye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; söz konusu internet sitesini kimin kurduğu henüz tespit edilmedi. İEÜ Rektörlüğü tarafından üniversite mensuplarına gönderilen duyuruda, siber saldırının üniversitenin kurumsal değerlerini, saygın yapısını hedef aldığı belirtilerek, olayın ilk anından itibaren ilgili devlet kurumları ve uzman kuruluşlarla eş güdüm içinde hareket edildiği bildirildi. Üniversite bünyesinde oluşturulan komisyonun idari yönden detaylı incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.