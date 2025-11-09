Öğrencilere en eğlenceli rehber… Tatilde ne yapmalı nereye gitmeli

Haberin Devamı

SANAT OKULU

‘Ara Tatil Sanat Okulu’ İstanbul Modern’de 11 Kasım’da başlıyor. 7–10 yaş aralığındaki çocukları kapsayan bu etkinlikte öğrenciler, müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumlayabilecek ve sanatsal üretimler gerçekleştirecekleri atölye çalışmalarında yer alabilecek.

MÜZE GEZİLERİ

Ara tatilde çocuklar ister velileriyle ister öğretmenleriyle ‘İstanbul Pera Müzesi’nde sanatı bir paylaşım alanına dönüştürebilecek. Müzedeki ‘Açık Atölye’ programı 11-16 Kasım’da ziyaretçilerini, yaş, deneyim ya da teknik bilgi fark etmeksizin denemeye, üretmeye ve sürecin bir parçası olmaya davet ediyor. Katılımcılar bu atölyede boya, kolaj ya da kil gibi malzemelerle kendi ifade biçimlerini keşfedebilecek. İstanbul’da Türkiye İş Bankası Müzesi’nde 8-15 Kasım tarihleri arasında çocuklar keşfetmenin, üretmenin ve hayal etmenin keyfini çıkaracak. Ücretsiz olarak düzenlenen atölyelerde bilimle, sanatla ve hikâyelerle dolu atölyelerde kendi dünyalarını kuracaklar.

DANS, DRAMA VE RESİM

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, çocukları ve ailelerini sanatla buluşturuyor. 7-11 yaş arası, ‘Ritim ve Dans Atölyesi’, 4-6 yaş arası, ‘Ebeveyn-Çocuk Dans Atölyesi’, 4-7 yaş arası öğrenciler ise ‘Renkli Balonun Macerası Drama Atölyesi’ ve ‘Salvador Dali’nin Hayal Dünyası Resim Atölyesi’nde hem eğlenceli hem de öğretici bir dünyaya adım atabilecek.

LEZZETLİ ATÖLYELER

Ankara’daki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde 8-9 Kasım tarihlerinde çocuklar, ‘lezzetli atölyeler’ ile buluşacak. 8 Kasım’da 5-8 yaş grubu ‘Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler’ sergisi turu ile başlayıp Tatlı Anılar atölyesinde, tabloların sanatçı ve izleyicideki etkileri üzerinden sanat okumaları gerçekleştirecek. 9 Kasım’da ise 9-12 yaş grubu, ‘Bu Bizim Soframız’ atölyesinde, yemekten çok daha ötesini temsil eden sofra teması üzerinden birlikte üretmeyi ve paylaşmayı deneyimleyecek.

MİNİK BİLİMİNSANLARI

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Bilim ve Teknoloji Atölyesi’nde düzenlenecek atölyelerle çocuklar, geleceğin teknolojileriyle buluşacak. 9-12 yaş grubu ‘Meyve Laboratuvarı: DNA Avı’ etkinliğinde kilitli poşetlerdeki muzları parçalayıp, özel karışımlar hazırlayarak, DNA’yı gözle görülebilir hale getirecek. 8-10 yaş grubu ise ‘Şekerden Kule Yapımı’ etkinliğinde kendilerine gösterilen farklı kule yapılarını inceleyerek hayallerindeki kuleyi üç boyutlu olarak tasarlayacak.

PERDE ÇOCUKLAR İÇİN AÇILIYOR

Ara tatil boyunca birçok farklı ilde çocuk tiyatroları ve konserler sahnelenecek. Onlardan bazıları şöyle:

- İzmir Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde 11 Kasım’da ‘Küçük Prens’

- Bursa Aspera Sahne’de 12 Kasım’da ‘Pinokyo’

- Denizli Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi’nde 15 Kasım’da ‘Burak Onurlu Oyunlu Şarkılar Çocuk Konseri’

- Adana Erkan Koleji Kültür Merkezi’nde 16 Kasım’da ‘Karlar Ülkesi Yıldıztaşı Kolyesi’

- Gaziantep Zeugma Müzesi Poseidon Salonu’nda 16 Kasımda ‘Bubble Show Kids’ gösterisi.

KİTAP ZAMANI

MEB tarafından okul öncesi çocuklarına yönelik hazırlanan “Arada 1” ara tatil etkinlik kitapları yayımlandı. Kitaplarda çocukların yaş gruplarına uygun olarak eğlenceli oyunlar, bilimsel deneyler, sanat ve doğa etkinlikleri, ailece yapılabilecek çalışmalar ve düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere yer verildi. Bu kitaplara bakanlığın resmi internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.