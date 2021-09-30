Öğrencilere başarı yolunda çifte rehber

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ekvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtıEkvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi! 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtı#Uyuşturucu Operasyonu
İki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi miİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?#Koronavirüs
Dev gecede bu da oldu... Mete Kalkavandan büyük hataDev gecede bu da oldu... Mete Kalkavan'dan büyük hata#Halil Umut Meler
Özlem Türeci duyurdu: Virüs daha yıllarca bizimle,12 ve ya 18 ayda bir aşı..Özlem Türeci duyurdu: Virüs daha yıllarca bizimle,12 ve ya 18 ayda bir aşı..#Özlem Türeci
Kötü taksici İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı İşte çarpıcı tablo...'Kötü taksici' İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı! İşte çarpıcı tablo...#İstanbul Trafiği
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat Taksitler 425 TLden başlıyor... İstanbula 5 yeni projeEv sahibi olmak isteyenler dikkat! Taksitler 425 TL'den başlıyor... İstanbul'a 5 yeni proje#TOKİ
Korkunç tuzak Aracın motoruna şeker döktü: 300 metre sonra frenler tutmadıKorkunç tuzak! Aracın motoruna şeker döktü: '300 metre sonra frenler tutmadı'#Kadına Şiddet
Madrid kısıtlamaları kaldırıyor... Avrupadan iyi haberler peş peşe geliyorMadrid kısıtlamaları kaldırıyor... Avrupa'dan iyi haberler peş peşe geliyor! #Koronavirüs
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
Kahraman Özgür Bey üç harfli marketlere karşıKahraman Özgür Bey üç harfli marketlere karşı#Özgür Özel
Anne ve iki çocuğu ölü bulunmuştu Korkunç olayda flaş gözaltıAnne ve iki çocuğu ölü bulunmuştu! Korkunç olayda flaş gözaltı#Hatay
Ünlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılarÜnlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılar#Shakira
Ben nasıl çocuklarım için yaşıyorsam, siz de bizim için ayakta kalın olur muBen nasıl çocuklarım için yaşıyorsam, siz de bizim için ayakta kalın olur mu?#Alişan
Türkiye onu konuşuyor Göbek atan doktor olur muTürkiye onu konuşuyor! Göbek atan doktor olur mu?#Banu Küçükpolat
Dehşete düşürdü Gözünü kırpmadan öldürdüDehşete düşürdü! Gözünü kırpmadan öldürdü#İstanbul
HABERLERGündem Haberleri

Öğrencilere başarı yolunda çifte rehber

#Kolay Kampüs#Eğitim
Öğrencilere başarı yolunda çifte rehber

Eğitimcilerin, sanatkarların ve akademik danışmanların iş birliğinde projeler geliştirilen ‘Bilişim Garajı’nın yepyeni online platformu CUMULUS, her bireyin öğrenme yolculuğunun farklı olduğunu bilerek kişiye özel eğitim modeli tasarlayan Kolay Kampüs (www.kolaykampus.com) ile iş birliği gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Bilişim Garajı CEO’su Zerrin TOPAL; yeni platformları CUMULUS ile zamandan ve mekândan bağımsız yeni bir öğrenme metodu geliştirdiklerini belirterek,’’CUMULUS’ün en büyük farkı; kendi öğrenme ekosistemi içerisinde kullanıcılarının somut projeler ve ürünler üretmesini sağlamasıdır.

Bireyleri sadece izleyici ya da dinleyici olarak konumlandırmadan, onların da aktif olarak üretmelerini sağlayarak, yeteneklerini ve becerilerini geliştiriyoruz.

Bu ekosistem içerisinde kullanıcıya inovatif ürünleri imal etmesi için ihtiyacı olan tasarım, elektronik, kodlama, estetik bilgisi ile girişimcilik becerileri kazandırıyoruz” dedi.

Öğrencilere başarı yolunda çifte rehber




Topal ayrıca, okul öncesi dönemden yetişkin eğitimlerine kadar, herkesin ihtiyacı olan eğitimi kolayca ulaşılabilir hale getiren Kolay Kampüs eğitim platformunun “Dijital Merak Atölyeleri” bölümünde, CUMULUS’ün de özel içeriklerle yer alacağını söyleyerek, eğitim alanında başlayan sağlam bir iş birliğinin de müjdesini vermiş oldu.
Öğrencilere başarı yolunda çifte rehber


Eğitim hayatına yeni bir soluk getirecek olan bu iş birliği hakkında konuşan Kolay Kampüs İş Geliştirme Direktörü Orçun Akın; pandemi süreciyle birlikte çocukların ekran karşısında geçirdiği zamanın arttığına dikkat çekerek, “Kolay Kampüs (www.kolaykampus.com) olarak, ekrana değil öğrenmeye bağlayan eğitimleri, öğrenciyi sıkmadan, kendi hızında ve kendi dilediği şekilde öğrenmesini sağlayacak yapıda, reklamsız ve güvenli içeriklerle sunuyoruz. Şimdi ise, CUMULUS vasıtasıyla tasarımdan yazılıma, elektronikten görsel sanatlara kadar binlerce online içerik ve eğitim videosunu herkese ulaştırıyoruz’’ dedi.

Haberin Devamı

www.kolaykampus.com’a ücretsiz üye olarak, CUMULUS eğitimlerine Kolay Kampüs’e özel indirimlerle hemen ulaşabilirsiniz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kolay Kampüs#Eğitim