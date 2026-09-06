Öğrencilere 2 milyar liralık eğitim desteği: Bakan Göktaş detayları paylaştı

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Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanmasına yönelik uyguladıkları eğitim yardımlarına yeni eğitim-öğretim döneminde de devam edeceklerini belirtti. Eğitim yardımları kapsamında, öğrencilerin temel okul ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik eğitim materyali yardımlarının yapıldığını aktaran Bakan Göktaş, kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı ve kışlık kıyafet gibi ihtiyaçların bu kapsamda öğrencilere ulaştırıldığını ifade etti. Taşımalı eğitim uygulaması kapsamı dışında kalan öğrencilere de barınma, taşıma ve yemek giderlerine yönelik destek sağlandığını ifade eden Göktaş, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin sınavlara hazırlık materyallerinin temin edildiğini bildirdi. Bakan Göktaş, öğrencilerin gezi ve sportif faaliyetlere katılımlarının desteklendiğini, ayrıca yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında bulunan Türk öğrencilere yönelik çeşitli eğitim yardımlarının sürdürüldüğünü belirtti. Ailelerinden uzakta örgün eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin ulaşım giderlerinin de desteklendiğini aktaran Göktaş, öğrencilerin ailelerinin yanına gidip-dönmekte kullanacakları yıllık 2 gidiş-2 dönüş toplam dört bilet halindeki Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programından da yararlanabildiklerini söyledi.

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'DAHA FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞMAYI AMAÇLIYORUZ'

Bakan Göktaş, eğitim yardımlarının temel amacının ihtiyaç sahibi hanelerde bulunan ve öğrenim hayatına devam eden öğrencilerin eğitime yönelik ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu vurgulayarak, "Daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve yardımların etkinliğini artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Göktaş, 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programı kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonundan yaklaşık 92 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

İhtiyaç sahibi hanelerin ilköğrenim ve ortaöğrenim düzeyinde örgün eğitime devam eden çocuklarına yönelik eğitim yardımlarında etkinliğin ve verimliliğin artırılmasına önem verdiklerini belirten Bakan Göktaş, bu kapsamda 2021 yılından bu yana SYDT Fonundan SYDV'lere yaklaşık 6 milyar tutarında kaynak aktarıldığını kaydetti. Bakan Göktaş, aynı amaçla 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için SYDV'lere yaklaşık 2 milyar lira tutarında kaynak aktarıldığının altını çizerek, aktarılan kaynakların ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ayni ve/veya nakdi yardımların yapılmasında kullanılacağını belirtti. Göktaş, eğitim yardımlarıyla öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olurken, ihtiyaç sahibi ailelerin üzerindeki eğitim giderlerinden kaynaklanan yükün de azaltılmasına katkı sağlandığını ifade etti.