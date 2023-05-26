Öğrencilerden yeni akım: Benimle ders çalış

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İzleyici sayıları 1 milyonu bulan’study with me’videolarını çekenler, genellikle pencerelerinden görülen güzel manzaraya karşı kurdukları masada sakin ve keyifli bir çalışma ortamı hazırlıyor. Fonda dinlendirici bir müzik ya da huzurlu bir ortam sesi oluyor.Çalıştıkları süre boyunca her anı kaydedenler, molalarda da genellikle dinlendirici bir müzik eşliğinde yine güzel manzara ya da yolculuk videoları yayınlıyor.

MERVE, İSKOÇYA’DAN

Uzakdoğu ülkelerinde başlayan bu akımın öncüleri arasında ‘Merve’ isimli YouTube hesabıyla İskoçya’da eğitim gören bir Türk öğrenci de bulunuyor. Merve’nin hesabının 820 bin abonesi var. Yani Merve ders çalışırken onu yüz binlerce kişi izliyor. Uzmanlar bu videoların yayınlayanlar açısından bir gelir, izleyenler açısından da motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, ‘study with me’ akımını şöyle değerlendiriyor:

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YANINA CAN YOLDAŞI

- Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memduh Sami Taner: “Bu videoları izlerken bir yandan da kendi dersini çalışıyorsa, ‘yanına can yoldaşı almak’ gibi yorumlanabilir, ders çalışmak isteyen gençler videodaki kişiyi ve çalışma ortamını model alıyor olabilir.Diğer yandan ‘Bak elin oğlu nasıl çalışıyor’ cümlesi bizde öğrenciye karşı çok kullanılan bir ifadedir. Birey de bunun etkisiyle daha çok çalışan, daha çok iş yapan kişiye öykünür, onu model almak için dikkatle izler.”

‘Z KUŞAĞININ YALNIZLIĞI

- Osman Kara (Dijital İletişim Uzmanı): “Bu biraz da kütüphaneye gidip ders çalışmaya benzetilebilir. ‘study with me’ akımını özellikle Z kuşağının fiziksel olarak bir arada olmaktansa daha dijital olmayı tercih etmesi ancak bununla birlikte ortaya çıkan yalnızlık hissinin de bu ve benzer videolar ile giderilmesi olarak yorumluyorum. İzleyenlerin bir kısmı bu akımı çılgın bulurken, birçoğu da motive edici olduğunu söylüyor. Ders çalışma videolarında da masada kullanılan ürünler için alışveriş sitelerinden linkler verildiğini de görüyoruz. Bu akımın bu kadar popüler olmasının bir nedeni de uzun sürelere yayılması ve dolayısıyla daha fazla reklam alabiliyor olması. Mesela Türkiye’de ortalama 1 milyon izlenmiş bir videodan 4 bin ile 80 bin TL arasında kazanılabiliyor.”