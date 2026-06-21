Öğrenciler ve YKS klasikleri! Belgesini unutan ve yanlış okula gidenlerin yardımına polis, zabıta ve vatandaşlar koştu

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İstanbul'da Mehmet Emin Kuşsan sınav öncesi kimliğini evde unuttuğunu fark etti Annesi ve öğrenci kısa süreli panik yaşarken, Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı motosikletli zabıta aday öğrencinin yardımına koştu. Annesi oğlunun kimliğini unuttuğundan okulda geldiklerinde haberdar olduğunu söylerken, çevredekiler zabıtadan yardım istedi. Bu sırada motosikletli zabıtanın aracına binen öğrenciye annesi kimlik belgesi çıkarması için "Allah yardımcınız olsun. Kasımpaşa'ya gidin oğlum" diyerek destek oldu.

MOTOSİKLETLİ ZABITA SAYESİNDE YETİŞTİ

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Aday öğrenci Mehmet Emin Kuşsan zabıta motosikletiyle kimlik yerine geçen belge çıkarmak için hızla Kasımpaşa'ya gitti. Yaşananlara şahit olan başka bir öğrencinin velisi Mahmut Orakçı, "Öğrencimiz kimliğini evde unuttuğu için getiremiyordu. Zabıtaya haber verdik Zabıta da Beyoğlu Nüfus Müdürlüğüne gidip en hızlı şekilde yeni kimlik yerine geçecek olan belge çıkarmaya gitti. İnşallah yetişir. Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne buradan teşekkür ediyoruz. Motosikletli zabıta ekiplerine teşekkür ediyoruz. İnşallah çocuğumuz tez zamanda sınava yetişir." dedi.

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ANNEDEN ZABITAYA TEŞEKKÜR

Yaklaşık 20 dakika içinde öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götürüp sınav yerine geri getiren zabıtaya anne oğlu adına "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti. Zabıta ve aday öğrenci ise sınav binası önünde alkışlarla karşılandı. Çevredeki bazı veliler ise "Helal olsun" diyerek zabıtaya teşekkür ederken, motosikleti zabıta ise "Ne demek görevimiz" karşılığını verdi. Kimliğini evde unutan Mehmet Emin Kuşsan ise, elinde bulunan kimlik yerine geçen belgeyle sınava girdi. Annesi ise bina dışında beklemeye başladı.

BELGESİNİ OTOMOBİLDE UNUTAN ADAY, SINAVA GEÇ KALDI

BURSA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek bir öğrenci, otomobilde unuttuğu giriş belgesini almaya gidince sınava geç kaldı. Görevliler tarafından içeri alınmayan aday, "Böyle şeyler oluyor. Benim hatam, seneye görüşürüz o zaman" derken, içeri alınması için kendisine yardımcı olan velilere de sarılarak teşekkür etti.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15’te başladı. Kentte de öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren sınava gerecekleri okulların önünde toplandı. Aileleri ile okul önünde bekleyen öğrenciler, kapıların açılması ile sınav salonlarına alındı.

'BENİM HATAM'

Nilüfer ilçesi Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi'ne gelip, otomobilde sınav giriş belgesini unutan bir öğrenci, belgeyi almak için araca gitti. 10.03'te geldiği okul kapısında sınav sorumluları ve polisler tarafından içeri alınmayan aday, "Böyle şeyler oluyor. Benim hatam, seneye görüşürüz o zaman" derken; öğrencinin içeri alınması için uzun süre uğraşan veliler büyük üzüntü yaşadı. Geç kalan aday, kendisine yardımcı olan velilere sarılarak teşekkür etti.

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SINAVA 1 DAKİKA KALA POLİS YETİŞTİRDİ

Türkiye'nin 81 ilinde yaşanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı Bursa'da da yaşandı. Kimi kendi, kimi ise ailesiyle sınava gireceği okula geldi. Öğrenciler içeride ter dökerken, dışarıda bekleyen aileler de onların heyecanına ortak oldu. Dua edenler ve tesbih çekenlerin yanı sıra piknik sandalyeleriyle okulun önünde bekleyenler dikkat çekti. İnegöl ilçesinde ise dakikalarla yarışıldı.

İnegöl ilçesi Turgutalp Anadolu Lisesi önüne gelen Yasemin T., kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Büyük panik yaşayan genç kızın yardımına bölgede görev yapan motosikletli trafik polisleri yetişti. Polis ekipleri, öğrenciyi motosiklete alarak yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mesudiye Mahallesi'ndeki evine götürdü. Kimliğini alan Yasemin T., polis eşliğinde yeniden sınav merkezine getirildi.

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Zamanla yarışan ekipler sayesinde genç kız, sınav merkezine girişlerin kapanmasına yalnızca 1 dakika kala okula ulaşarak YKS'ye girmeyi başardı. Öğrenci ve ailesi, gösterdikleri duyarlılık nedeniyle trafik polislerine teşekkür ederken, yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

SİMİTÇİ SÜREYİ HATIRLATTI! SON ANDA GELEN ADAY İÇERİ ALINMADI

Osmaniye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Kent genelinde 42 binada bulunan 785 salonda, 13 bin 413 aday üniversite hayali için ter döktü.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yoğunluk yaşanırken, veliler de okul çevrelerinde çocuklarını bekledi. Osmaniye Anadolu Lisesi önünde simit satan bir seyyar satıcı ise simit satmaktan çok sınav saatini takip ederek aday ve velileri kapıların kapanmasına kalan süre konusunda sık sık uyardı.



Kapıların kapanmasına saniyeler kala gelen öğrenci sınava alınmadı

Osmaniye Anadolu Lisesi’nde kapıların kapanmasına saniyeler kala okula ulaşan bir aday, son anda sınava yetişebilmek için koşmaya başladı. Adayın koştuğunu gören veliler, alkışlarla birlikte "Al, al" sloganları atarak destek verdi. Ancak tüm çabalara rağmen sınav saatinin dolmasıyla kapılar kapandı ve öğrenci içeri alınmadı. AYT’nin başlamasıyla birlikte veliler okul bahçeleri ve çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürürken, sınav maratonu kent genelinde sorunsuz şekilde devam etti.

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ANTALYA'DA POLİS EKİPLERİ GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİ SINAVA YETİŞTİRDİ

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için geç kalma riski bulunan öğrencilere polis ve Akdeniz Üniversitesi güvenlik ekipleri yardımcı oldu.

Akdeniz Üniversitesi başta olmak üzere sınavın gerçekleştirildiği okulların önünde yoğunluk oluştu. Sınava girecekler, kimlik ve belge kontrollerinin yapılmasının ardından salona alındı.

Sınavın başlamasıyla bazı veliler, gölgelik alanlarda kurdukları kamp sandalyelerinde oturarak beklemeye başladı. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kentte sınava yetişmeye çalışanları motorize ekiplerin yardımıyla okullarına ulaştırdı. Akdeniz Üniversitesi Koruma Güvenlik Şube ekipleri de oluşturdukları motosiklet timleriyle kampüs içerisinde sınava yetişmeye çalışanlara yardımcı oldu.

YANLIŞ OKULA GELDİ! SINAVA YETİŞTİRMEK İÇİN VATANDAŞ SEFERBER OLDU

Kayseri'de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına gelen bir öğrenci, sınava gireceği okulu yanlış geldiği okulun kapısında öğrendi. Çevredeki duyarlı vatandaş kendi aracıyla geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de sabah saatlerinde başladı. Adaylar sınava girecekleri okulların önüne erken saatlerde gelmeye başladı. Adaylar kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü ile sınav salonlarına alınırken velilerin ise heyecanlı bekleyişleri başladı.



10 DAKİKA KALA SINAVA GİRECEĞİ OKULU ÖĞRENDİ

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulların adını karıştıran öğrenci, sınav salonuna girdiği esnada güvenlik tarafından yanlış okula geldiğine dair uyarıldı. AYT sınavının başlamasına 10 dakika kalırken, güvenliğin uyarmasıyla beraber çevredeki duyarlı vatandaş, yanlış okula gelen öğrenciyi kendi aracıyla sınava gireceği doğru okula yetiştirdi. Oğlu sınava giren veli Betül Acar, vatandaşın duyarlı davranışını tebrik ederek, "Çok memnun oldum, o vatandaşı çok tebrik ederim. Sonuçta geç kalan kız da bizim evladımız. Onu da sınavına yetiştirmeye çalıştı. Okulu karıştırmış galiba. Bugün çocuklar panikten ve stresten dolayı ister istemez böyle yanlışlıklar yaşana biliyor. İnşallah o güzel kızımızda okula yetişe bilmiştir, sınavına girebilmiştir. Hepimizin evladına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

YKS'YE ANNE-OĞUL AYNI OKULDA GİRDİ

Bursa Yenişehir’de 40 yaşındaki Seda Ersöz ile oğlu Emir Batın, YKS'ye aynı okulda girdi. Yenişehir'de ikamet eden Seda Ersöz, oğlu Emir Batın Ersöz’e destek olmak ve oğlunun heyecanını paylaşmak adına tüm yıl boyunca test çözerek, denemelere girdi. Oğlu ile birlikte üniversite sınavına hazırlanan anne, kendi adına da kayıt yaptırdı

Sınav yerlerinin açıklanması ile hayrete düşen anne ve oğul, YSK sınavına da İnegöl ilçesinde aynı okulda girdi. Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulunda aynı anda sınav heyecanlarını paylaşan anne oğulu görenler tebessümle karşıladı.

ÜNİVERSİTE HAYALİ 1 DAKİKA İLE KAPIDA SON BULDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), Isparta’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Saat 10.00 itibarıyla sınav binalarının kapıları kapatılırken, bazı adaylar son dakikalarda içeri girebilmek için zamanla yarıştı. Ancak sınava saat 10.01’de koşarak gelen bir öğrenci için hayaller kapıda kaldı. Nefes nefese sınav merkezine ulaşan öğrenci, polis ekiplerine içeri alınabilmek için bir süre dil döktü. Kurallar gereği sınav binasına alınmayan öğrenci, büyük üzüntü yaşadı.



ANNESİ ELİNDEN TUTUP TESELLİ ETTİ

Sınava giremeyeceğini öğrenen öğrenci, gözyaşları içinde annesinin yanına gitti. Üzgün olduğu gözlenen öğrenciyi annesi teselli etmeye çalıştı. Bir süre kızıyla konuşan anne, daha sonra elinden tutarak sınav merkezinden ayrıldı. O anlar çevrede bulunan vatandaşları da duygulandırdı.