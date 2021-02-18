Öğrenciler online eğitimi sevdi

YÖK'ün geçen hafta küresel salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarında yürütülen online eğitime ilişkin görüşlerine başvurmak amacıyla, öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik düzenlediği anket çalışmasının sonuçları açıklandı. Çevrim içi eğitim süreciyle ilgili değerlendirme, iletişim ve paylaşım gibi konularda farkındalık oluşturmak için yapılan ankete 207 üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrenci ile 27 bin 820 öğretim elemanı gönüllü olarak katılmıştı. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 55’inin kız, yüzde 45’inin erkek, öğretim elemanlarının ise yüzde 43’ünün kadın, yüzde 57’sinin erkek olduğu görüldü. Ankete katılanların yüzde 74’ü lisans, yüzde 22’si ön lisans ve yüzde 1’i doktora öğrencisiyken, öğretim elemanlarının yüzde 45’i sosyal bilimler ve yüzde 32’si de fen ve mühendislik bilimleri alanlarından yer aldı.



YÖKÜN YETKİ DEVRİ HAKKINDA OLUMLU GÖRÜŞ BELİRTİLDİ



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, küresel salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan öğretim sürecinin tüm boyutlarıyla analiz edildiği anket çalışmasının, bundan sonraki eğitim-öğretim uygulamalarına ilişkin karar verme süreçlerinde önemli bir yol haritası oluşturacağı belirtildi. Anketteki bahar dönemi ile ilgili kısımların Sağlık Bakanlığı ile de paylaşıldığı belirtilirken, söz konusu anketin YÖK tarafından Türkiye’de yükseköğretime ilişkin ’en yüksek katılımlı’ ve ’hizmet alımı’ yapılmadan gerçekleştirilen anket olduğuna dikkat çekildi. Salgın süreci de dahil, esnek yönetim anlayışı ile üniversitelere yetki devrinin değerlendirilmesi konusuyla ilgili öğrencilerin yüzde 43’ünün ve öğretim elemanlarının yüzde 72’sinin ’YÖK'ün yetki devri’ hakkında olumlu görüş belirttiği kaydedildi. Öğrencilerin yüzde 78’inin ve öğretim elemanlarının yüzde 94’ünün salgın sürecinde yüz yüze eğitimin başlatılması için YÖK’ün Sağlık Bakanlığı’ndan görüş almasını doğru bulduğu belirtildi.



ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 83'ÜNÜN UZAKTAN EĞİTİM İÇİN CİHAZI VAR



Öğrencilerin yüzde 83’ü ve öğretim elemanlarının yüzde 97’si uzaktan eğitime erişimi sağlayan elektronik cihazlarının bulunduğunu, öğretim elemanlarının yüzde 89,6’sı ve öğrencilerin ise yüzde 97’si internet erişimlerinin yeterli olduğunu bildirdi. Öğrencilerin yüzde 90’ı çevrim içi eğitimde sunulan ders materyalleri ve ders içeriklerinden yararlanabildiğini ve yüzde 25’i derslerin çevrim içi yapılıyor olmasının öğrenmeye etkisinin olumlu yönde olduğunu kaydetti. Öğrencilerin yüzde 48’i çevrim içi eğitimin, eğitim hayatını olumlu etkilediğini ya da etkisinin belirgin olmadığı ve yüzde 37’si çevrim içi eğitim sürecinde hem kendisine hem de derslere daha fazla zaman ayırdığını belirtti.



YÜZDE 47'Sİ ÇEVRİM İÇİ’ EĞİTİMİ TERCİH ETTİ



Öğrencilerin yüzde 27’si bahar dönemindeki eğitim sürecinin ’yüz yüze’ olmasını isterken, yüzde 47’si ’çevrim içi’ olmasını ve yüzde 26’sı ise karma bir şekilde yapılmasını tercih etti. Buna karşılık ankete katılan öğrencilerin yüzde 46’sı Covid-19 dönemi sonrasında eğitim sürecinin sınıf içinde yüz yüze olmasını, yüzde 29’u tamamen çevrim içi olmasını ve yüzde 25’i ise karma olmasını istedi. Öğretim elemanlarının yüzde 61’i çevrim içi eğitim sürecinin ders verme dışındaki akademik faaliyetlere etkisinde bir değişiklik olmadığını veya olumlu yönde etkilediğini ve yüzde 64’ü eğitimleri verimli yürütebilmek için ciddi bir güçlük yaşamadığını belirtti.



ÖĞRENCİLERİN DERSE KATILIMI VE BAŞARI DURUMU AZALDI



Öğretim elemanlarının yüzde 69’u derslere hazırlık çalışmalarına daha fazla zaman harcadığını belirtirken, yüzde 43’ü öğrencilerin hem derse katılımlarının hem de başarı durumlarının azaldığını ifade etti. Öğretim elemanlarının yüzde 74’ü yeni teknolojik ve pedagojik beceriler edindiğini belirttiği ankette yüzde 61’i bahar döneminde eğitimlerin çevrim içi, yüzde 26’sı karma ve yüzde 13’ü yüz yüze olmasını istedi. Öğretim elemanlarının yüzde 44’ü salgın dönemi sonrasında eğitimlerin yüz yüze, yüzde 56’sı ise derslerin çevrim içi veya çevrim içi destekli olmasını tercih etti.



Twitter hesabından anket sonuçlarını değerlendiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yeni YÖK olarak, geçtiğimiz hafta içerisinde salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarımızda yürütülen online eğitime ilişkin görüşlerine başvurmak amacıyla öğrenci ve öğretim elemanlarımıza yönelik yaptığımız anket büyük ilgi gördü. Bu anket çalışmamız yükseköğretimimizde bundan sonraki karar verme süreçlerimizde önemli bir yol haritası oluşturacak" dedi.