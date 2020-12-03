Öğrenciler LGS ve YKS’de tüm müfredattan sorumlu

MEB tarafından yapılan açıklama şöyle: “LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişiklik olmadı. Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacak. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecek. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecek. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini arttıracak. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecek. Ayrıca bu sene her ay 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacak. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye ediliyor.” Geçen yıl yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından merkezi sınavlarda sadece ilk dönem müfredatından sorular sorulmuştu.