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Öğrenciler istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuk Bayraktar'ı arayıp 'söz' aldı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Selçuk Bayraktar#KYK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK yurdunda düzenlenen iftar programında gençlerle iftar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerin 'Biz burada Selçuk Bayraktar'ı da ağırlamak istiyoruz' demesinin ardından Bayraktar'ı arayarak bayram sonuna kadar gelme sözü aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de Mimar Sinan Yurduna giderek öğrencilerle iftar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iftar programında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerin 'Biz burada Selçuk Bayraktar'ı da ağırlamak istiyoruz' demesinin ardından telefonla Bayraktar'ı aradı.

Öğrenciler istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuk Bayraktarı arayıp söz aldı

"BAYRAMA KADAR GELME SÖZÜNÜ VERDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a "Burada 4 bin öğrenci var. TEKNOFEST gençliği dediler ki bir de biz Selçuk ağabeyimizi aramızda görmek isteriz" dedi. Erdoğan daha sonra öğrencilere müjdeli haberi duyurarak "Bayrama kadar gelme sözünü verdi" dedi.

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ÖĞRENCİLERLE MASA TENİSİ OYNADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sonrası yurtta gençlerle fotoğraf çektirdi ve masa tenisi oynadı.

Öğrenciler istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuk Bayraktarı arayıp söz aldı

KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok engel aştık, çok eser ve hizmet ürettik. Amacımız, sizlere 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmaktı. Birikimleriyle, enerjileriyle, azimleriyle, heyecanlarıyla 2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik görüyorum. Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe 'Teknofest gençliği' diyorum. Zira sizler artık uzayı okuyorsunuz. Artık sizler uzaya bu milletin veya bu gençliğin göndereceği evet uzay araçlarının bütün tanzimini, hesaplamalarını ve bu hesaplarla birlikte de onların hazırlığını yapıyorsunuz. Teknolojiden edebiyata, spordan sanata her alanda gençlerimizin ülkemiz sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz. Yurtlarımızın sayısını biz 190'dan 778'e, yurt kapasitelerini de 182 binden 747 bine yükselttik. Kredi ve burs ödemeleri mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatırılacak" şeklinde konuştu.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Selçuk Bayraktar#KYK

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