Öğrenciler gitti ustalar geldi

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Akademik takvimin tamamlanmasıyla Türkiye genelinde birçok öğrenci, öğrenim gördüğü şehirden ayrılarak memleketine dönmeye başladı. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de temmuz ayı başından itibaren 10 yurtta tadilat çalışması başlattı. İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, çalışmaları Hürriyet’e anlattı:

ASANSÖRLERE DE BAKIM ONARIM

“Bina mantolama, çatı onarım, iç ve dış cephelerde boya badana ve sıhhi tesisat işlemleri yapılıyor. Asansörlerimiz de bakım onarım çalışmaları kapsamında yer alıyor. Asansörlere akım düşüklüğüne karşı regülatör, elektrik kesintilerine karşı da akü sistemleri yerleştiriyoruz. Asansör kullanımı hakkında bilgi notlarının yer aldığı uyarı levhaları hazırlıyoruz.

NÖBETÇİ YURTLAR DEVREDE

Fatih’teki Vezneciler Kız Öğrenci Yurdu’na bir ‘kış bahçesi’ kuruyoruz. Diğer yurtlarda da rutin hazırlık işlemlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Çalışmaların başladığı bu yurtlarda yazın kalan öğrencilerimiz için de nöbetçi yurtlarımız bulunuyor. İl genelinde yaklaşık 60 bin öğrencimizin konakladığı yurtlardaki çalışmaların 10 Eylül itibarıyla sona ermesini planlıyoruz.”

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TESİSATTAN BOYA BADANAYA

Tadilat işlemlerinin yapıldığı Vezneciler, Fatih Kız Öğrenci ve Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurtlarını ziyaret ettik. Vezneciler’deki 71 yıllık binada mantolama, boyama ve kalorifer bakımları yapılırken, Fatih’te de sıhhi tesisat ve çatı onarım işlemleri gerçekleştiriliyor.

‘SEYAHATSEVER’ GENÇLER GELECEK



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl başlayan ‘Seyahatsever Projesi’ kapsamında 18-30 yaş aralığındaki tüm gençler, ülke genelindeki yurtlarda 5 gün boyunca ücretsiz konaklayabiliyor. Bu yıl 8 Temmuz-25 Ağustos arasında seyahat severlerin kullanımına açılan yurtlar dolmaya başladı. İstanbul’da proje kapsamında belirlenen yurtta şu an 40 gencin konakladığını dile getiren Özbay, “İstanbul’u gezmek isteyen tüm gençlere kapımız açık” ifadesini kullandı.