Öğrenciler dikkat! Üniversite tercih rehberi eki yarın Hürriyet’te…
Üniversite tercih rehberi eki yarın Hürriyet gazetesi ile birlikte yayınlanacak. Nuran Çakmakçı yönetiminde yayınlanacak tercih rehberinde üniversite adaylarının merak ettiği tüm soruların cevapları yer alacak.
Hepsi Nuran Çakmakçı yönetiminde hazırlanan Üniversite tercih rehberinde:
- Tercihlerde en fazla yapılan hatalar
- Kılavuzu okurken dikkat edilmesi gerekenler
- Doğru tercihlerle ilgili ipuçları
- Geçmiş şampiyonlardan tercih tüyoları
- Beyin avcılarından kariyer ipuçları
- Pandemi dönemi nedeniyle yıldızı parlayan startup meslekler
- Masa başı olmayan sahada yapılan meslek mensuplarından öneriler
Hepsi ve daha fazlası… Tam 52 sayfalık üniversite tercih rehberi 28 Temmuz Salı Hürriyet’te...
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