Öğrenciler Batman’a Kapadokya’yı getirmişlerdi! Hayallerine kavuştular

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Çocukların kartondan yapılan peribacaları ve sıcak hava balonları arasında sahneledikleri tiyatro oyununu öğretmenleri sosyal medyada yayınladı. Görüntüleri izleyen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz çocukları Kapadokya’ya davet ederek balonların gerçeklerini görmelerini sağladı.



