Öğrenciler Batman’a Kapadokya’yı getirmişlerdi! Hayallerine kavuştular

Çocukların kartondan yapılan peribacaları ve sıcak hava balonları arasında sahneledikleri tiyatro oyununu öğretmenleri sosyal medyada yayınladı. Görüntüleri izleyen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz çocukları Kapadokya’ya davet ederek balonların gerçeklerini görmelerini sağladı.
Kapadokya bölgesini sıcak hava balonu ile tepeden izleyen öğrencilerden Sina Yurdem “Okulda yaptığımız maket sayesinde buradayız. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise “Dünyanın dört bir tarafından Kapadokya’ya misafirlerimiz geliyor. Ama bu günkü misafirlerimiz Batman
’dan, bizim için çok özel ve güzeller” dedi.