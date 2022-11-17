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Öğrenciler Batman’a Kapadokya’yı getirmişlerdi! Hayallerine kavuştular

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#Batman#Kapadokya#Öğrenciler
Öğrenciler Batman’a Kapadokya’yı getirmişlerdi Hayallerine kavuştular
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 07:00

Batman Çevrimova İlkokulu öğrencileri Kapadokya bölgesine olan hayranlıklarını, bir tiyatro gösterisinde yaptıkları kartondan peribacaları ve sıcak hava balonları maketleri ile sahneye yansıttı.

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Çocukların kartondan yapılan peribacaları ve sıcak hava balonları arasında sahneledikleri tiyatro oyununu öğretmenleri sosyal medyada yayınladı. Görüntüleri izleyen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz çocukları Kapadokya’ya davet ederek balonların gerçeklerini görmelerini sağladı.

Öğrenciler Batman’a Kapadokya’yı getirmişlerdi Hayallerine kavuştular


Kapadokya bölgesini sıcak hava balonu ile tepeden izleyen öğrencilerden Sina Yurdem “Okulda yaptığımız maket sayesinde buradayız. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise “Dünyanın dört bir tarafından Kapadokya’ya misafirlerimiz geliyor. Ama bu günkü misafirlerimiz Batman’dan, bizim için çok özel ve güzeller” dedi.

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#Batman#Kapadokya#Öğrenciler

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