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Öğrenciden tepki çeken hareket! Öğretmen Sağlık, Neler Oluyor Hayatta’ya konuştu

#Ankara#Öğretmen#Öğrenci

Ankara’da okulda, ders sırasında öğrencinin öğretmenine yönelik tepki çeken hareketleri sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatılmıştı. O hareketlere maruz kalan öğretmen Eyüp Sağlık Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta programında konuştu. Öğrencisinin ağlayarak özür dilediğini belirten öğretmen Sağlık, 'Allah bana orada bir sabır verdi. Aksi bir hareket yapsaydım daha berbat olurdu.' şeklinde konuştu.

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Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, İngilizce Öğretmeni Eyüp Sağlık'a bir öğrencisi tarafından yapılan ve son günlerde oldukça konuşulan el hareketi olayına yer verildi.

Ankara'daki bir okulda, öğrencinin tahtada konu anlatan İngilizce Öğretmeni Eyüp Sağlık'a yönelik hareketi oldukça tepki çekmişti. O öğretmen, yapılan saygısızlığa ders niteliğinde bir davranışla karşılık verdi.

Neler Oluyor Hayatta’nın canlı yayınına bağlanan Eyüp Sağlık yaşananları anlattı. Bir öğrencisi tarafından bu hareketlere maruz kaldığını anlatan öğretmen Sağlık “Şaşırdım, afalladım kaldım. Böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Allah bana orada bir sabır verdi. Aksi bir hareket yapsaydım daha berbat olurdu.” dedi. “Zeki bir çocuk aslında” diye tanımladığı öğrencisinin kendisinden özür dilediğini belirterek “Ağlaya ağlaya özür diledi. Annesi de geldi, babasıyla da konuştuk. Hatta beni videoya habersiz çeken kız öğrenci de özür diledi.” diye ekledi.

Ayrıca hakkında işlem yapılan öğrencinin 5 gün uzaklaştırma aldığını da belirtti. “Eğitim öğretim sabır işi.” diyen öğretmen Sağlık, saygısızlığa karşı gösterdiği tavırla takdir topladı.

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#Ankara#Öğretmen#Öğrenci

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