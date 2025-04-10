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"Öğrenci yurdunda cinayet" iddiasını yalanlama

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#KYGM#Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü#Bayburt
Öğrenci yurdunda cinayet iddiasını yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 00:23

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Bayburt'ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu'nda cinayet" iddiasının doğru olmadığını bildirildi.

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYGM) X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bayburt'ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet' iddiası doğru değildir. Yurtta barınan bir öğrencimiz mescitte tek başınayken kendisine zarar vermiştir. Hastaneye kaldırılan ve yapılan muayenenin ardından öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır. Yurtta kalan diğer öğrencilerin yaşanan olayı farklı yorumlaması üzerine yurt yönetimine yönelik protesto eylemi yapılmıştır. Protesto yapan öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli makamlar tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

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#KYGM#Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü#Bayburt

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