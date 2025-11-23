×
Öğrenci yurdunda acı olay: 19 yaşındaki Mizgin hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 14:16

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, kaldığı öğrenci yurdunun 4'üncü katındaki pencereden düşen üniversite öğrencisi Mizgin Ertekin (19), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mehmet Akif Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören 2'nci sınıf öğrencisi Mizgin Ertekin, henüz bilinmeyen nedenle kaldığı yurdun 4'üncü katındaki pencereden düşüp yaralandı.

Öğrencilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ertekin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mizgin Ertekin, kurtarılamadı. Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı Ertekin'in cenazesi, ailesinin yaşadığı İstanbul'da toprağa verilecek. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

#Mizgin Ertekin#Ankara#Öğrenci Yurdu

