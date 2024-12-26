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Öğrenci servisi yakıt tankerine çarptı, liseli Yağmur hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Yağmur Özçelebi
Öğrenci servisi yakıt tankerine çarptı, liseli Yağmur hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 12:19

İzmir'de park halindeki akaryakıt tankerine çarpan öğrenci servis midibüsündeki lise öğrencisi Yağmur Özçelebi (15) hayatını kaybetti, 1 öğrenci ise yaralandı.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında, Buca ilçesi Doğuş Caddesi ile 3'üncü Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini taşıyan 35 S 87206 plakalı midibüs, yolun sol tarafında park halindeki 27 AYJ 620 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle servisin solundaki camlar patladı.

Öğrenci servisi yakıt tankerine çarptı, liseli Yağmur hayatını kaybetti

YAĞMUR HAYATINI KAYBETTİ, 1 ÖĞRENCİ DE YARALANDI

Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde, Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi'nin yaşamını yitirdiği, 1 öğrencinin ise yaralandığı belirlendi.

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Öğrenci servisi yakıt tankerine çarptı, liseli Yağmur hayatını kaybetti

Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, savcının incelemesinin ardından Özçelebi'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma kapsamında servis ve tanker şoförleri gözaltına alındı. 

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Yağmur Özçelebi

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