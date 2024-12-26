Öğrenci servisi yakıt tankerine çarptı, liseli Yağmur hayatını kaybetti

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Kaza, saat 08.30 sıralarında, Buca ilçesi Doğuş Caddesi ile 3'üncü Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini taşıyan 35 S 87206 plakalı midibüs, yolun sol tarafında park halindeki 27 AYJ 620 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle servisin solundaki camlar patladı.

YAĞMUR HAYATINI KAYBETTİ, 1 ÖĞRENCİ DE YARALANDI

Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde, Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi'nin yaşamını yitirdiği, 1 öğrencinin ise yaralandığı belirlendi.

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Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, savcının incelemesinin ardından Özçelebi'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma kapsamında servis ve tanker şoförleri gözaltına alındı.