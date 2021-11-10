Öğrenci servisi dereye uçtu: 3 ölü 19 yaralı

Haberin Devamı

KOCAELİ’nde Gebze Emlak Konutları Anadolu Lisesi’nden 21 öğrenciyi alan Mehmet Özdemir yönetimindeki servis midibüsü, dün 14.00 sıralarında, Beylikbağı Mahallesi, Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği yolda yürüyen Birsen Giriş’e (51) çarptıktan sonra köprünün korkuluklarına vurarak dere yatağına uçtu.

5 METREDEN DÜŞTÜ

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen midibüs, köprünün altından geçen kanalın üzerinde ters durdu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken, bir yandan da 112’ye haber verdi. Gelen sağlık ekibi, midibüsün çarptığı Giriş’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 21 öğrenci ve Mehmet Özdemir ise hastanelerde tedaviye alındı. Ağır yaralı olan öğrencilerden Mert Efe Akıllı ve Esma Nur Avcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Birsen Giriş’in, Gebze’de özel bir hastanede çalıştığı öğrenildi.