Öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 10:25

Diyarbakır'da okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 13'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Halid Bin Velid Bulvarı mevkisinde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen, öğrencileri taşıyan 21 S 0537 plakalı servis minibüsü ile 63 AIK 940 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 13 öğrenci ile otomobildeki sürücünün de bulunduğu 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Diyarbakır'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı ve 15 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

