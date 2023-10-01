Öğrenci sayısı 20 milyona dayandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2022-2023’ verilerini açıkladı. İstatistiklere göre, önceki yıl 19 milyon 155 bin 571 olan öğrenci sayısı bu yıl 19 milyon 904 bin 679’a ulaştı. Türkiye’de okulöncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde erkek öğrenci sayısı10 milyon 263 bin 953, kız öğrenci sayısı ise 9 milyon 640 bin 726 oldu. Öğrencilerden 15 milyon 887 bin 296’sı resmi, 1 milyon 670 bin 729’u özel ve 2 milyon 346 bin 654’ü açık öğretim kurumlarında eğitim gördü.

EN FAZLA LİSELİ VAR

Öğrencilerin 2 milyon 55 bin 350’si okulöncesi, 5 milyon 535 bin 531’i ilkokul, 5 milyon 524 bin 117’si ortaokul, 6 milyon 789 bin 681’i lisede yer aldı. Lise öğrencilerinin 4 milyon 437 bin 748’i genel liselerde, 1 milyon 772 bin 627’si mesleki ve teknik liselerde ve 579 bin 306’sı imam hatip liselerinde eğitim gördü. Bu öğrencilerin 3 milyon 560 bin 53’ü erkek, 3 milyon 229 bin 628’i kız öğrencilerden oluştu.

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KADIN ÖĞRETMEN ÇOĞUNLUKTA

Okullarda görev yapan ÖĞRETMEN sayısı da 14 bin artışla 1 milyon 154 bin 383’e çıktı. Öğretmenlerin 974 bin 488’i resmi, 179 bin 895’i özel okullarda görev yaptı. Erkek öğretmen sayısı 451 bin 867, kadın öğretmen sayısı ise 702 bin 516 olarak açıklandı. Öğretmenlerin 87 bin 323’ü okulöncesi, 299 bin 967’si ilkokul, 372 bin 536’sı ortaokul ve 394 bin 557’si ortaöğretim kademesinde görev aldı.