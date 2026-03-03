Öğrenci öğretmenini katletti

Haberin Devamı

İSTANBUL’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 11. sınıf öğrencisi olan F.S.B. 2 gün önce babası tarafından Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkarıldı. Hastaneden çıkan şüpheli, iddiaya göre okulun ders programını kontrol ederek, hedef aldığı öğretmenin hangi saatte hangi sınıfta olduğunu öğrenip, buna göre plan yaptı. Sabah saatlerinde okula gelen F.S.B. doğrudan sınıfa yöneldi. Saat 11.00 sıralarında sınıfa giren saldırgan, ilk olarak öğretmen Fatma Nur Çelik’e bıçakla saldırdı. Sınıfta yaşanan panik sırasında araya girmeye çalışan 15 yaşındaki öğrenci S.K. ve öğretmen Z.A. da yaralandı. Saldırı sırasında öğretmenin okulun rehberlik öğretmeni tarafından güvenli bir alana alındığı, şüphelinin ise kapıyı açmaya çalıştığı belirtildi. İhbarla okula gelen polis ekiplerince F.S.B. gözaltına alınırken yaralılar da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Fatma Nur Çelik yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer öğretmen Z.A. ile öğrenci S.K.’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

‘CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK’

Öte yandan, şüphelinin geçen yıl okulda başka bir kavgaya karıştığı, hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik’in daha önce yapılan bir disiplin kurulu toplantısında saldırgan hakkında “Can güvenliğimiz yok” ifadelerini kullandığı belirtildi.

ÖĞRENCİLERE PSİKOLOJİK DESTEK

- Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, yaşanan olayın ardından Bakanlıkça idari yönden inceleme ve soruşturma başlatıldığı, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, “Hem adli hem de idari sürecin tüm safhaları ilgili birimlerimizce titizlikle takip edilecektir. Ayrıca bahse konu okulumuzda öğrencilerimize yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

EĞİTİM-BİR-SEN’DEN İŞ BIRAKMA KARARI

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okul güvenliğine dikkat çekmek ve şiddete tepki göstermek amacıyla bugün İstanbul’daki eğitim kurumlarında bir günlük iş bırakacaklarını duyurdu.