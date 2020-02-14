Kıskıvrak yakalandı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından temin edilen uyuşturucu maddelerin yasa dışı yollardan yurda sokulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda R.B. ismine ulaşan ekipler, şüphelinin uyuşturucu maddeyi İstanbul’da bir evde depoladığı ve buradan satış yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler şüpheli ve kullanmış olduğu aracı fiziki takibe aldı. Jandarma ekipleri şüphelinin daha çok öğrenci yurtları ve okul çevrelerinde satış yapmayı planladığını tespit etti.

EVDE SİLAH DA YAKALANDI

Şüphelinin kiralamış olduğu daireyi takip etmek için, Jandarma ekipleri öğrenci kamuflesi altında yakın takibe devam etti. Eve giriş çıkış yapanlarda hareketlilik gözlenmesi üzerine söz konusu daireye şok baskın düzenlendi.

Kıskıvrak yakalanan şüphelinin ardından evde arama yapan Jandarma ekipleri yatak odasından banyoya, salondan mutfağa kadar hemen hemen her yere zulalanmış uyuşturucu madde ve silahlar buldu. Baskında 9 kilo skunk, 320 gram toz esrar, 2,5 kilo metamfetamin, yüklü miktarda üzerinde maymun figürleri bulunan renkli uyuşturucu haplar, 4 adet hassas terazi, bir adet vakumlama makinası, 100 adet vakumlu poşet, üç adet silah ve bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.