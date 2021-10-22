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Öğrenci dolu servise ateş

#Servis Minibüsü#Kavga#Ateş
Öğrenci dolu servise ateş

Otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle şoförüyle tartıştığı, içinde öğrencilerin bulunduğu okul servis minibüsüne tabancayla ateş açtı. Seken kurşun, kaldırımda yürüyen Elvan C.’ye (36) isabet etti.

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ESKİŞEHİR’in Tepebaşı ilçesi, Güllü Mahallesi, Baysal Sokak’ta dün sabah, bir otomobilin sürücüsü ile okul servis minibüsünün şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobil sürücüsü, tartışma sonrası yoluna devam eden içinde öğrencilerin de bulunduğu servis minibüsünün arkasından tabancayla bir el ateş edip kaçtı. Kurşun kaldırımdan sekerek sokakta yürüyen Elvan C.’ye (36) isabet etti. Kalçasından yaralanan Elvan C., gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerinde ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında inceleme yaptı. Olayı gören bir öğrenci velisi, ateş ettikten sonra kaçan sürücünün hamile bir kadının da üzerine aracını sürdüğünü iddia etti.

‘ARABAYI ÜZERİME SÜRDÜ’

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Görgü tanığı bir veli ise şunları söyledi: “Çocuklarımızı okula bıraktıktan sonra evimize dönerken araç yolda duruyordu, servis de arkadan geliyordu. Bu sırada servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobili kullanan kişi, içerisinde çocukların bulunduğu servise ateş etti. Bu sırada çocuğunu okula bırakıp evine dönen arkadaşım yaralandı. Benim de üzerime arabayı sürdü.” Şüphelinin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Servis Minibüsü#Kavga#Ateş

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