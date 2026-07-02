Öğrenci affını içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu | Kimler yararlanabilecek? İşte şartlar...

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Çok sayıda öğrencinin beklediği adım atıldı. Öğrenci affı bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Daha önceki aflardan yararlanmayan öğrenciler aftan yararlanacak. Öğrenciler ay içinde başvurabilecek. Öğrencilerin eğitim sürelerini uzatmış oluyoruz; üniversiteyi bitirme sürelerini." dedi.

KİMLER YARARLANACAK?

Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler ile kayıt yaptırma hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlar, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak.

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Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı olanlar, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

KANUN TEKLİFİNDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

Kanun teklifinde yer alan farklı başlıklara da değinen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

Bir diğer önemli konu; kamuoyu çok tartıştı, biz de kendi aramızda çokça tartıştık. Değerli hocalarım da özellikle başta tıp fakülteleri olmak üzere Anadolu'daki üniversitelerimizde çok kıymetli hocalarımız var. Biz bu değerli hocalarımızın akademik hayatta daha fazla istifade etmek istiyoruz, onların tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Bu uygulama aslında var-vardı ama özlük haklarıyla ilgili bazı sıkıntılar vardı. Bu anlamda bu teklifimizle öğretim üyelerimize, emekli olduktan sonra sözleşmeli olarak devam etmek mümkün olabilecek 2 yıl süreyle ve kendilerine de ek ders ücreti, geliştirme ve akademik teşvik ödenekleri de ödeneklerinden diğer çalışanlar gibi, hocalarımız gibi aynı şekilde yararlanma imkanı olacak.

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Bir diğer önemli konu üniversitelerimiz, sizler de biliyorsunuz artık teknoloji kampüsleri kuruyorlar. Buralarda teknoloji transfer ofisleri oluşturuluyor. Bunların güçlendirilmesini çok önemsiyoruz ve bu amaçla bilimsel üretimi, bilginin teknolojiye dönüştürülmesini sağlayan hocalarımızın buradan istifade etmesini sağlamak amacıyla bir düzenleme yapıyoruz. Bu buluşların ticarileştirilmesini çok önemsiyoruz ve bu ticarileştirmeden de hem bu bilgiyi üreten, bu teknolojiyi üreten üniversitenin hem de bu teknolojiyi üreten akademik ekibin buradan maddi olarak da istifade etmesini sağlamak üzerine bir maddemiz var.

Bir diğer önemli konu; Türkiye'de pek çok vakıf üniversitemiz var. Bu vakıf üniversitelerimizde tam burslu öğrencilerimizin olması çok önemli. Hem daha fazla gencin yararlanması hem de vakıf üniversitelerinin bir anlamda çıtasının daha yukarıya çıkabilmesi için burada da bir düzenlemeyle, bir vergi düzenlemesiyle birlikte tam burslu eğitim alacak öğrencilerin sayısının üniversitelerde artırılmasını hedefliyoruz.

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VAKIF ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ

Bir diğer konu tıp fakültelerinin, bazı vakıf üniversitelerinde tıp fakültelerinin kendilerine ait hastaneleri yok. Bu konuyla ilgili olarak verilen bir süre vardı kendilerine. Bu sürenin sonuna gelmiştik. Bu konuyu da kendi aramızda uzunca tartıştık ve kesinlikle son kez olmak üzere ve bu anlamda adım atan, yani kendisine bir hastane yapmak üzere adım atanların öncelikli olarak hakkını hukukunu korumak üzere bir uzatma süresi veriyoruz kendilerine. Çünkü her bir vakıf üniversitesinin kendi hastanesine kavuşması bu eğitimin sağlıklı verilebilmesi için son derece önemli diye düşünüyoruz.

Tabii bu kanun teklifimizde her zaman olduğu gibi Anayasa Mahkemesi'nin zaman zaman konulara dair iptalleri oluyor. Burada da iptal edilen bazı kanunlar vardı, onlarla ilgili düzenlemeler yapma ihtiyacı duyduk. Bunlardan bir tanesi Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında oluşacak olan idari yaptırımlarla ilgili olarak bu önlemlerin ölçülülük ve orantılılık ilkesine uygun olarak yeniden şekillendirmiş olduk Anayasa Mahkemesi'nin, Mahkememizin kararları doğrultusunda.

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Bir diğer önemli konu yan dal uzmanlığında bulunan öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin ek ödeme tavanları Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan emsalleriyle aynı noktaya getirildi. Bunun ben özellikle yan dal uzmanlığı yapan hekimlerimiz için çok teşvik edici olacağına inanıyorum.

Ayrıca bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan, AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla uygulama ve araştırma merkezinde görev yapan öğretim elemanlarına da döner sermayeden yapılması planlanan ücret ödemesiyle alakalı bir planlamayla bir düzenleme yapmış oluyoruz.

ÜNİVERSİTELER FARKLI ÜLKELERDE KAMPÜS AÇABİLECEK

Bir yeni şey daha; Türkiye'de çok başarılı üniversitelerimiz var. Dünyada da listelere giren, son derece iyi uygulamaları olan üniversitelerimiz var. Bu üniversitelerimizin yurt dışında yükseköğretim kurumu bünyesinde hem görevlendirmeleri var öğretim elemanlarımızın. Bunların süresiyle alakalı bir belirleme yapıyoruz, hem de üniversitelerimize farklı ülkelerde kampüs açmayla alakalı bir düzenleme ortaya koyuyoruz.

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Yani devlet üniversitelerimiz yurt dışında tesis kurabilecekler ve buralarda da hem bulundukları ülkelerde öğrenci alıp yetiştirebilecekler hem de Türkiye'den üniversite sınavına girerek buradan öğrencilerimiz bu üniversitelerde eğitim hayatlarına devam edebilecekler.

İZİNSİZ EĞİTİME KATI DÜZENLEME

Bir diğer önemli konu değerli arkadaşlarım, izinsiz yabancı yükseköğretim kurumlarının faaliyet yaptığını zaman zaman görüyoruz Türkiye'de. Aslında bir kaçak uygulama tamamıyla. Bu anlamda Türkiye'de izinsiz ve mevzuata aykırı yükseköğretim faaliyeti yürütülmesini ve sahte diploma ve sertifika düzenlenmesinin önüne geçebilmek için son derece katı bir düzenleme yapıyoruz. Bununla ilgili hapis cezası da dahil olmak üzere bu tarz fiilleri cezalandıracak, bunun önüne geçecek ve bir anlamda kamuoyunu yanıltacak, gençleri yanıltacak ortamlara, diploma faaliyetlerine izin vermemek için bir düzenleme yapıyoruz.

Diğer bir konu disiplin soruşturmasında savunma hakkı. Bu da Anayasa Mahkemesi'nin daha evvel iptal ettiği bir düzenlemeydi. Bununla ilgili olarak da hangi prosedür dahilinde disiplin soruşturmalarının öğrenciler için yürütüleceğine dair sarih bir düzenleme ortaya ortaya koyuyoruz. Nasıl tebliğ edilecek, hangi şartlarda yapılacak, bununla alakalı bir düzenleme yapmış oluyoruz."