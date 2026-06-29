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Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek! Teklif bu hafta Meclis Başkanlığına sunulacak

Güncelleme Tarihi:

#Öğrenci Affı#TBMM#Üniversite
Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek Teklif bu hafta Meclis Başkanlığına sunulacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 12:52

AK Parti milletvekillerince hazırlanan kanun teklifiyle, 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen üniversite ve doktora öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek. Bu durumdakiler, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak. Teklifin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.

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AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Yükseköğretim Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifinin çalışmalarında sona geldi. Teklifle, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemelere gidilecek.

Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek Teklif bu hafta Meclis Başkanlığına sunulacak

ÖĞRENİMLERİNE BAŞLAYACAKLAR

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Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler ile kayıt yaptırma hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlar, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak.

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Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek Teklif bu hafta Meclis Başkanlığına sunulacak

KİMLER KAPSAM DIŞINDA?

Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı olanlar, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

BU HAFTA SUNULACAK

Teklifle, Yükseköğretim Kanunu'nda bazı düzenlemeler de yapılacak. Kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

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