Öğrenci affı Meclis’te

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AK Parti, herkesi kapsayan öğrenci affı teklifini Meclis’e sundu. Teklife göre; Temmuz 2022 yılında çıkan aftan yararlanmamış ya da kendi isteğiyle okuldan ayrılan lisans, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü düzeyde öğrenciler aftan yararlanabilecek. Askerlik görevini ifa eden öğrencilerin de haktan yararlanması için askerlik görevinin sona ermesinden 2 ay sonra başvurmaları halinde onlar da bu aftan yararlanacak. Öğrenciler, yasa çıktıktan sonra 4 ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversitelere başvuru yapmaları durumunda 2026-2027 eğitim yılında eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

KİMLER KAPSAM DIŞI

Terör, kasten öldürme, cinsel suçlar, uyuşturucu imal ve ticareti gibi belirli suçlardan hüküm giyenler ile sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler kapsam dışında tutulacak. Düzenleme, şartları sağlayan öğrencilere yatay geçiş ile açıköğretim programlarına geçiş imkânı da tanıyor.

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SAHTE DİPLOMAYA CEZA

AK Parti’nin “Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde sahte diploma düzenlemesi de şöyle yer aldı: “Türkiye’de mevzuata aykırı şekilde yabancı üniversite adına ön lisans, lisans veya lisansüstü program açan ya da yükseköğretim kurumu işletenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilecek. Bu programların tanıtım ve reklamını yapanlar da hapis ve para cezasıyla karşı karşıya kalırken, Türk veya yabancı yükseköğretim kurumlarına ait sahte diploma, mezuniyet belgesi ve sertifika düzenleyenler hakkında resmi belgede sahtecilik hükümleri uygulanacak. Düzenlemeyle izinsiz eğitim faaliyetleri ve sahte diploma ticaretinin önüne geçilmesi hedefleniyor.”