OGM’den uyarı: Önümüzdeki 10 güne dikkat!

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Meteoroloji tahminlerine göre özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’da yüksek sıcaklıkların ve yağışsız havanın etkili olması bekleniyor. Bazı bölgelerde kuvvetli rüzgârın da görülmesiyle birlikte orman yangınlarının çıkma ve hızla yayılma riski artabiliyor.

30+30+30 KURALINA DİKKAT

OGM, önümüzdeki 10 günlük süreçte sıcaklığın yüksek, nemin düşük ve rüzgârın kuvvetli olduğu günlerde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurgularken 30+30+30 kuralına da dikkat çekti. Buna göre 30 derecenin üzerindeki sıcaklık, yüzde 30’un altındaki nem ve saatte 30 kilometrenin üzerindeki rüzgâr bir araya geldiğinde yangın riski önemli ölçüde artıyor. Bu üç koşulun aynı anda görüldüğü günlerde

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vatandaşların özellikle ormanlık alanlarda ateş ve yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınması büyük önem taşıyor.

YANGINLARA KARŞI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ARTIRILDI

OGM, önümüzdeki 10 günlük kritik süreçte yangın riskine karşı erken tespit ve hızlı müdahale kapasitesini de yüksek seviyede tutuyor. Orman alanları İHA’lar, gözetleme kuleleri, insansız hava araçları ve sahada görev yapan devriye ekipleriyle 7/24 takip edilirken, riskin yükseldiği bölgelerde ekiplerin konuşlanma ve devriye faaliyetleri artırılıyor. Böylece olası bir yangının en kısa sürede tespit edilerek büyümeden müdahale edilmesi hedefleniyor.

OGM, orman yangınlarıyla mücadelede erken ihbarın kritik önem taşıdığına dikkat çekerek vatandaşlardan duman veya ateş görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmalarını istedi.

OGM, meteorolojik koşulların önümüzdeki günlerde yakından takip edileceğini belirterek, Yeşil Vatan’ın korunmasında vatandaşların göstereceği hassasiyetin büyük önem taşıdığını vurguladı.