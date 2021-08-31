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Gündem
Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)
Haber Giriş: 31.08.2021 - 10:04 | Son Güncelleme:

OGM: Tunceli ve Bingöl'deki orman yangınlarına müdahalelerimiz devam ediyor

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OGM: Tunceli ve Bingöl'deki orman yangınlarına müdahalelerimiz devam ediyor

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) Bingöl ve Tunceli'deki orman yangınlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Havadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor" denildi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Etkili rüzgar ve arazinin engebeli yapısı, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde 28 Ağustos günü öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır'dan da takviye ekipleri gönderildi. 

OGM: Tunceli ve Bingöldeki orman yangınlarına müdahalelerimiz devam ediyor

6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve Yayladere Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracıyla 100 kişilik ekip karadan, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait iki helikopter de havadan alevlere müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarında 3’üncü güne girildi. Bölge halkı da ekiplere destek verdi. Etkili rüzgar ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yer ekiplerinin müdahalede güçlük yaşadığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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OGM: Tunceli ve Bingöldeki orman yangınlarına müdahalelerimiz devam ediyor

OGM'DEN YANGINLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bingöl / Yayladere – Sarıtosun'daki yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesiyle; Tunceli / Munzur Milli Parkı'ndaki yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesiyle müdahale edildiği belirtildi.

 

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