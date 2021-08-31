OGM: Tunceli ve Bingöl'deki orman yangınlarına müdahalelerimiz devam ediyor

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Etkili rüzgar ve arazinin engebeli yapısı, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde 28 Ağustos günü öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır'dan da takviye ekipleri gönderildi.

6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve Yayladere Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracıyla 100 kişilik ekip karadan, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait iki helikopter de havadan alevlere müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarında 3’üncü güne girildi. Bölge halkı da ekiplere destek verdi. Etkili rüzgar ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yer ekiplerinin müdahalede güçlük yaşadığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.





OGM'DEN YANGINLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bingöl / Yayladere – Sarıtosun'daki yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesiyle; Tunceli / Munzur Milli Parkı'ndaki yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesiyle müdahale edildiği belirtildi.

Orman yangınlarına karadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor.



📍 Bingöl / Yayladere – Sarıtosun

➡️2 helikopter

➡️5 Arazöz

➡️4 ilk müdahale aracı

➡️2 iş makinesi



📍 Tunceli / Munzur Milli Parkı

➡️2 helikopter

➡️5 arazöz

➡️4 ilk müdahale aracı

➡️5 iş makinesi pic.twitter.com/0bFY2c9IaD — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 31, 2021

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