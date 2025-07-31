OGM, orman işçilerinin yanmaz kıyafetine ve bakım çalışmalarına yönelik iddialara yanıt verdi

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OGM'nin sosyal medya hesabından, bir internet sitesinde yer alan haberde, "orman işçilerine eski yanmaz kıyafet verildiği", "orman emniyet yol ve şerit bakımının yapılmadığı" yönündeki çeşitli iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan bütün personelde yanmaya dayanıklı elbiselerin bulunduğu, bu elbiselerin stok miktarına göre her yıl düzenli şekilde satın alındığı belirtildi.

Bu yıla ait satın alma ihalesinin ise yılın ilk aylarında yapıldığı, tedarik edilen elbiselerin Eskişehir Seyitgazi yangınından daha önce teşkilat birimlerine dağıtıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son üç yılda toplam 53 bin 654 yanmaya dayanıklı elbise satın alması yapılmıştır. Yanmaya dayanıklı eIbiselerin her bir personele 3 yılda bir defa verilmesi öngörüldüğü halde her yıl bu elbiseler alınmakta ve ilgili personellere fazlasıyla dağıtılmaktadır. 2025 yılında yanmaya dayanıklı elbiseler Orman Genel Müdürlüğünce temin edilerek tüm bölge müdürlüklerine teslim edilmiştir. Yapılan ihalelerle elbise temini, daha çok stok azalması nedeniyle eksilen stokların yerine konulması maksatlı yapılmaktadır. Bu satın alımlarda, sadece yanmaya dayanıklı elbise değil, yanmaya dayanıklı bot ve maske temini de yapılmaktadır."

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Açıklamada, bugüne kadar 26 bin 128 kilometre yangın emniyet yolu, 241 bin kilometre orman içi yolu ve 10 bin kilometre yangın şeridi yapıldığı bildirilerek, "2025 yılında 26 bin 128 kilometre yangın emniyet yolunun bakımı yapılmıştır. Ayrıca 1250 kilometre orman içi yolu ve 150 kilometre yangın şeridi inşa edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının tasarruf tedbirleri dışında tutulduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, son iki yılda ülke genelinde toplam 358 bin 174 hektar alanda sıklık bakımının gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, geçen yılın sonuna kadar yangınlarla mücadelede emniyet şeridi ve yollarının temizliği için 221 dozer, 178 ekskavatör, 299 greyder ve 116 treyler alındığına işaret edilerek, "2025 yılında 6 greyder, 11 treyler teslim alınmış olup yıl sonuna kadar 20 dozer ve 18 greyderin daha teslim alınması planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.