Oğluyla birlikte evde saldırıya uğrayan anne: Can güvenliğimiz tehdit altında

ADANA Seyhan’da 25 Mart’ta, Coşkun ailesinin oturduğu tek katlı eve gelen ve yüzlerinde silikon maske bulunan 4 saldırgan, kapıyı kırarak içeri girdikten sonra iddiaya göre “Polis, yere yatın” diye bağırdı. Ardından saldırganlar tabancalarla evdeki anne ve 2 oğluna rasgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Münire Coşkun (45) ile oğlu Yusuf Coşkun’a (26) isabet ederken, büyük oğlu F.C. ise camdan atlayarak kurtuldu. Anne ile oğlunun ağır yaralandığı olayın ardından saldırganlar koşarak uzaklaştı. Münire ve Yusuf Coşkun, ameliyat edildi.

‘ONLARA KATILMAYINCA HUSUMET BAŞLADI’

Yoğun bakımda tedavi gören Münire ve Yusuf Coşkun taburcu edildi. Coşkun Ailesi’nin çocuklarına tetikçilik yaptırmak istediği iddia edilen şüpheliler tarafından saldırının gerçekleştirilmiş olabileceği belirtilirken, polis, saldırganların kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay günü yaşadıklarını anlatan Münire Coşkun, “7 yaşındaki küçük çocuğumu pencereden çıkarmaya çalışırken sırtıma bir mermi isabet etti. Döndüğüm sırada karnıma da kurşun isabet etti. Karnımdan vurulunca öleceğimi düşünüp, dua ettim” dedi.

Korkarak yaşadığını belirten Münire Coşkun, yetkililerden şüphelilerin yakalanmasını talep etti. Coşkun, “Bu caniler resmen bizi katletmeye gelmiş. Can güvenliğimiz tehdit altında, sürekli oğlumu tehdit ediyorlar. Şikâyetçi olduk, buna rağmen polis ekiplerine sürekli asılsız ihbarlarda bulunuyorlar. Korkarak yaşıyoruz. Saldırganlar oğlumu yanlarına almak istedi. Sosyal medyada, eve gelip bazı kişilere küfretmesini istediler. Biz kabul etmeyince aramızda husumet başladı” diye konuştu.

Olay günü bacaklarından vurulduktan sonra ağır ameliyatlar geçirdiğini aktaran Yusuf Coşkun, “Bacağıma 7 kurşun isabet etti, paramparça oldu. Sırtımda da bir kurşun var, onun için de ameliyat olacağım. Daha önce bu kişiler, abim motosiklet üzerindeyken üzerine bir şarjör mermi boşalttı ancak isabet etmedi. Ardından evimize gelerek molotofkokteyli attılar. Her defasında bizi tehdit ettiler” ifadelerini kullandı.