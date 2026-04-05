×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Oğlunun vefatına dayanamayan anne 2 saat sonra hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Anne-Oğul Kalp Krizi#İzmir Gaziemir#Behice Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 15:03

İzmir'de oğlunu kalp krizi nedeniyle kaybeden bir anne, olaydan 2 saat sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, 3 Nisan günü Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Behice Yılmaz, oğlunu uyandırmak için odasına gittiğinde oğlu Sedat Yılmaz'ı yatağında hareketsiz halde buldu.

ÜZÜNTÜ VE STRESTEN FENALAŞTI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, Sedat Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunun vefatının ardından üzüntü ve stres yaşayan anne, olaydan 2 saat sonra evinde fenalaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Behice Yılmaz, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!