Oğlunun vefatına dayanamayan anne 2 saat sonra hayatını kaybetti

Olay, 3 Nisan günü Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Behice Yılmaz, oğlunu uyandırmak için odasına gittiğinde oğlu Sedat Yılmaz'ı yatağında hareketsiz halde buldu.

ÜZÜNTÜ VE STRESTEN FENALAŞTI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, Sedat Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunun vefatının ardından üzüntü ve stres yaşayan anne, olaydan 2 saat sonra evinde fenalaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Behice Yılmaz, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.