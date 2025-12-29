×
Oğlunun şehadet haberini alan babadan kahreden sözler! Gördüğü alt yazıdan sonra içine doğmuş

#Şehit#Turgut Külünk#Yalova
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 14:41

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün (50) acı haberi, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan babası Aydın Külünk (74) ile annesi Kevser Külünk'e (70) verildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turgut Külünk, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu.

Şehidin acı haberi, yetkililer tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde ikamet eden baba Aydın Külünk ile anne Kevser Külünk'e ulaştırıldı. Haberin verilmesinin ardından evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin, babaevine Türk bayrakları asıldı. Ayrıca evin önüne taziye çadırı kuruldu. Acılı aile, taziyeleri kabul etti. 

'ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI GÖSTERMESİN' 

Oğlunun şehit haberini alan acılı Aydın Külünk, "Kalktım sobayı yaktım, ezanı bekledim. Televizyonu açmadım. Ezan okundu, annesi de oruç tutuyordu, 'Uyanmasın' dedim. Namazdan sonra televizyonu açtım. Yalova diye alt yazı geçti. Yalova deyince buram köz gibi oldu. Telefon açtım, telefonla ulaşamadım. 'Benim oğlum gitti' diye içime düştü. Aradım ulaşmadım. Allah mekanını cennet eylesin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin" dedi. 

'EMEKLİLİĞİ GELMİŞ, 1 YILI GEÇMİŞTİ' 

Şehidin annesi Kevser Külünk ise "İkinci oğlum, bize haberi getirdi, 'Abim şehit oldu' dedi. Yıkıldık, mahvolduk, böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç tahmin etmiyordum, beklemiyordum. Çok zor, dayanılacak gibi değil. Allah yardımcımız olsun. 4 çocuğum var; 3'ü erkek, şehit olan en büyükleriydi. Torun arıyor halasını, 'Babam şehit olmuş hala' dedi. Oradan haber dağılmış. Emekliliği gelmiş, 1 yılı geçmişti. Kızı yüksek lisans görüyordu. 'Çocuğumu görev sahibi yapayım' dedi. 1 kızı var. Kızının hedefi kaymakam olmaktı" diye konuştu.

