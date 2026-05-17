Oğlunun ölüm haberini alınca kaybolan baba ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Baba-Oğul#Cenaze#Andırın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 17:30

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çekyattan düşerek hayatını kaybeden oğlu Bertuğ Yiğit Karaca’nın (4) ölüm haberi sonrası sinir krizi geçirerek hastaneden ayrılan Fetullah Karaca (39) trafik kazasında hayatını kaybetti. Baba-oğul, yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

Andırın ilçesinde yaşayan Habibe-Fetullah Karaca çiftinin oğlu Bertuğ Yiğit Karaca, 13 Mayıs günü oynarken çekyattan baş üstü düştü. Andırın Devlet Hastanesi’ne götürülen Bertuğ’un beyninde su toplandığı tespit edilince KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakım alınan Bertuğ, 15 Mayıs günü akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

SNİR KRİZİ GEÇİRİP HASTANEYİ TERK ETTİ

Fetullah Karaca, oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Ailesine bir şey söylemeden hastaneden ayrılan Karaca’dan bir daha haber alınamadı.

Ailenin ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri Fetullah Karaca için arama çalışması başlattı. Ekipler, Onikişubat ilçesi Yeniyapan Mahallesi Geçit Deresi’nde Fetullah Karaca’yı 46 N 2987 otomobilinde ölü buldu. Yapılan incelemede otomobilin köprüden dereye uçtuğu tespit edildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Fetullah Karaca ile oğlu Bertuğ Yiğit Karaca’nın cenazeleri, Andırın’ın Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı’nda getirildi. Burada ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlu yan yana toprağa verildi.

