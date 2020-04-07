Oğlunun öldüğü koronavirüsü yenen 83 yaşındaki kadın taburcu oldu

İstanbul'da yaşayan Ayşe Polat'ın birlikte yaşadığı oğlu Kemal Yılmaz, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Polat, oğlunun cenazesi ile birlikte Antalya'nın Akseki ilçesine geldi. Kemal Polat, burada toprağa verilirken, Ayşe Polat yüksek ateş ve solunum sıkıntı yaşamaya başladı. Yakınları tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen kadına, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hipertansiyon hastası olan Ayşe Polat, yoğun bakımda tedaviye alındı. Eşini 17 yıl önce zatürre nedeniyle kaybeden Polat'ın hastalığı yenmesi için enfeksiyon hastalıkları uzmanı Öznur Dünmez ve diğer sağlık personeli seferber oldu.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlediği ilaçlar uygulanan Ayşe Polat, 20 günlük tedavi ile sağlığına kavuştu. Bugün alkışlarla taburcu edilen ve duygusal anlar yaşayan Polat, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Çok iyiyim" dedi.

'BİZE MORAL KAYNAĞI OLDU'

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Çınar, hastanelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "O günden bugüne elimizden geldiğince ekip arkadaşlarımızla birlikte bu tür hastalarımızın teşhis, tedavi ve her türlü tedavilerini yapıyoruz. En son basında yer alan, Türkiye'de ikinci vaka olarak İstanbul'da vefat eden kişinin annesi bizde yatıyordu. Teyze 83 yaşında. Ve bugün teyzeyi taburcu ettik. 20 gün kadar bizde misafir oldu. Her türlü özveriyi gösteren başta hekim arkadaşlarımız olmak üzere hemşirelerimizden ve diğer temizlik görevlilerine kadar bakımını üstlenen herkese teşekkür ediyorum. Teyzemizin 83 yaşında taburcu olup evine gitmesi bize bir moral kaynağı oldu. Bu şekilde tedavisi devam eden hastalarımız için de bir umut kaynağı oldu. Bundan dolayı mutluyuz" dedi.

'ŞİFAYLA TABURCU ETTİK'

Hastanenin enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Öznur Dünmez de hastayı, 19 Mart günü Akseki'den nakil aldıklarını söyleyerek, "Şüpheli Covid-19 vakası olarak servisimize yatırdık. Daha sonra yapılan testlerimizde pozitif olduğunu tespit ettik. Hastamızı tedavisini rehberimizdeki gibi yaptık. 20 gün kadar servisimizde kabul edildi. Tedavisini gördü. Takipleri yapıldı. 20 gün sonra da şifayla taburcu ettik. Şu an 14 gün süreyle evde izole olması gerekiyor. Yakın teması olmaması gerekiyor. Ziyaretçi yasağı var. Yakınlarıyla görüşmeyecek. Ayrı bir odada 14 gün süreyle kalması gerekiyor. Ayşe teyzemiz bu hastalığa yakalanan herkes için örnek olmalı" diye konuştu.