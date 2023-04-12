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Oğlunun kız meselesi yüzünden tartıştığı kişilere pompalı ile ateş etti: 1 ölü, 1 yaralı

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#Balıkesir#Edremit#Polis
Oğlunun kız meselesi yüzünden tartıştığı kişilere pompalı ile ateş etti: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 05:06

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Rojhat Kaçmaz ve arkadaşı Mahsun Avağ, kahvehanede tartıştıkları işletmeci Arda Y.'nin babası Necati Y.'nin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği, Avağ'ın ise yaralandığı olaydan sonra baba-oğul olay yerine gelen polise teslim oldu.

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Olay, saat 19.45 sıralarında Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Babasının sahibi olduğu kahvehaneyi işleten Arda Y., müşterilerden Rojhat Kaçmaz ve arkadaşı Mahsun Avağ ile tartıştı. İddiaya göre kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Arda Y., durumu babası Necati Y.'ye bildirdi. Bunun üzerine Necati Y. yanına pompalı tüfek alarak otomobille kahvehaneye gitti. Pompalı tüfekle araçtan inen Necati Y., Rojhat Kaçmaz ve Mahsun Avağ'ya ardı ardına ateş etti. Çevredekilerin panik ve korku içerisinde kaçıştığı olay sırasında saçmaların isabet ettiği Rojhat Kaçmaz kanlar içerisinde yere yığılırken, Mahsun Avağ ise kaçmaya çalıştı. Necati Y., daha sonra peşinden gittiği Mahsun Avağ'ya da ateş ederek yaraladı. 

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ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde teslim olan Arda Y. ve babası Necati Y., gözaltına alındı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ise yaralı olan Kaçmaz ve Avağ, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kaçmaz hayatını kaybederken, saçmaların bacaklarına isabet ettiği Avağ'ın tedavisine devam edildiği belirtildi.

polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Balıkesir#Edremit#Polis

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