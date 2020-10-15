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Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 14:03 | Son Güncelleme:

Oğlunun iş yerine giderken kazada öldü

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Oğlunun iş yerine giderken kazada öldü
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GAZİANTEP’te, oğlunun iş yerine gitmek için yolun karşısına geçerken, özel halk otobüsünün çarptığı Ali Süzer (72), hayatını kaybetti.

Kaza, salı günü akşam saatlerinde, İncilipınar Mahallesi Nail Bilen Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen özel halk otobüsü, evden oğlunun iş yerine gitmek için çıkan ve yolun karşısına geçen Ali Süzer’e çarptı. Yola savrularak, ağır yaralanan Süzer, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Süzer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ali Süzer’in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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