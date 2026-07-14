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Oğlunun acısına dayanamadı… Cenazeden 3 saat sonra anne de hayatını kaybetti

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#Anne-Oğul#Nusaybin#Hacılar Mezarlığı
Oğlunun acısına dayanamadı… Cenazeden 3 saat sonra anne de hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 19:02

 MARDİN’in Nusaybin ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmail Dursun'un (54) cenazesinin defnedilmesinden yaklaşık 3 saat sonra yatalak hasta olan annesi Behiye Dursun (81) da yaşamını yitirdi. Anne ile oğul, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

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Nusaybin ilçesinde rahatsızlanan İsmail Dursun, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki muayenesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada kan kanseri şüphesiyle tedavisine başlanılan Dursun'un kısa süre sonra beyin kanaması geçirdiği öne sürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Dursun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

İsmail Dursun'un cenazesi, defin işlemleri öncesi Nusaybin'deki baba ocağına getirildi. Evde yaşanan acı sırasında ileri yaşa bağlı hastalıklar nedeniyle yatalak olan annesi Behiye Dursun fenalaştı. Oğlunun Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verilmesinden yaklaşık 3 saat sonra durumu ağırlaşan Behiye Dursun için sağlık ekiplerine haber verildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Behiye Dursun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Behiye Dursun'un cenazesi de işlemlerinin ardından Hacılar Mezarlığı'nda oğlunun yanına defnedildi.

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#Anne-Oğul#Nusaybin#Hacılar Mezarlığı

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