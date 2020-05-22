Oğlunu vurdu başında polisi bekledi

Olay yerine gelen polis, yerde yatan yaralının yanında bekleyen kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin Sig Sauer marka tabancasına da el konuldu. Adının Umut Keser (40) olduğu öğrenilen yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Keser’in başucunda gözaltına alınan kişinin de babası Salih Keser (69) olduğu belirlendi. Baba ilk ifadesinde, “Oğlum, annesi ve kızkardeşini ölümle tehdit ediyordu. Aramızda tartışma çıktı. Çok öfkelendim ve tabancayı ateşledim” dedi.