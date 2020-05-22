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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 22.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Oğlunu vurdu başında polisi bekledi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Oğlunu vurdu başında polisi bekledi
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İstanbul Ataşehir’deki Öğretmen Evleri Parkı içinde, dün saat 15.00 sıralarında bir kişinin silahla vurulduğunu gören vatandaşlar polisi aradı.

Olay yerine gelen polis, yerde yatan yaralının yanında bekleyen kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin Sig Sauer marka tabancasına da el konuldu. Adının Umut Keser (40) olduğu öğrenilen yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Keser’in başucunda gözaltına alınan kişinin de babası Salih Keser (69) olduğu belirlendi. Baba ilk ifadesinde, “Oğlum, annesi ve kızkardeşini ölümle tehdit ediyordu. Aramızda tartışma çıktı. Çok öfkelendim ve tabancayı ateşledim” dedi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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