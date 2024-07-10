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Oğlunu ve kayınpederini hayattan koparan sürücüye 10 yıl hapis cezası verilmişti! Naldo'dan yürek burkan paylaşım

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#Naldo#Antalyaspor#Antalya
Oğlunu ve kayınpederini hayattan koparan sürücüye 10 yıl hapis cezası verilmişti Naldodan yürek burkan paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 13:45

Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın 4 yaşındaki oğlu ve 65 yaşındaki kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü için 10 yıl hapis cezası verilmişti. Futbolcu Naldo bir açıklama yaparak, "İki canın bedeli kaç yıldır. Bu acının bedeli kaç yıldır? 10 mu 20 mi 30 yıl mı?" diye sordu.

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Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira ile 65 yaşındaki kayınpederi Walter Tilatti'nin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan 24 yaşındaki tutuklu sürücü Ferhat Karakaş, 'bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Oğlunu ve kayınpederini hayattan koparan sürücüye 10 yıl hapis cezası verilmişti Naldodan yürek burkan paylaşım

Naldo, oğlu Davi Pereira'nın ve kayınpederi Walter Tilatti'nin ölümüne neden olan sürücünün 10 yıl hapis cezası almasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oğlunu ve kayınpederini hayattan koparan sürücüye 10 yıl hapis cezası verilmişti Naldodan yürek burkan paylaşım

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"Bu acının bedeli kaç yıldır? 10 mu 20 mi 30 yıl mı?" diye soran Naldo, şunları yazdı:

"Hepsi az görünüyor ama kaybettiklerimizin geri gelme şansı yok. Bu dünyadaki adalet bir şekilde yerine getirildi. O sabah her şey farklı olabilirdi ama sorumsuzluk vardı. Suçlu alkol almış ve geceyi alkol alarak geçirdikten sonra aracın direksiyonuna geçmeye karar vermiş. Birinin hayatına son verebileceğini bilerek. Ve öyle oldu. Umarım bu 10 yıl sana değil o gün seninle olan arkadaşlarına ve alkollü araç kullanan herkese bir ders olur. Tanrı sana değişebilmen, daha iyi biri olman, aynı hataları tekrarlamaman için şans verdi. Oğlum Davi ve kayınpederimin ise böyle bir şansları yok. Senin o sabah yaptığın tercih nedeniyle bizim hayatımız asla aynı olmayacak. İnsanlar eğer araç kullanacaklarsa alkol almamalarını diliyorum. Bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Her zaman bizimle olduğu, bize hayatla yüzleşirken dayanma gücü verdiği için Tanrı'ya minnettarız."

Oğlunu ve kayınpederini hayattan koparan sürücüye 10 yıl hapis cezası verilmişti Naldodan yürek burkan paylaşım

Oğlunu ve kayınpederini hayattan koparan sürücüye 10 yıl hapis cezası verilmişti Naldodan yürek burkan paylaşım

 

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#Naldo#Antalyaspor#Antalya

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