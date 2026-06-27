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Oğlunu ve eşini boğarak öldürmüştü… 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

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#Cinayet#Aile Dramı#Müebbet Hapis
Oğlunu ve eşini boğarak öldürmüştü… 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 07:00

Tartıştığı eşi Didem Örs Alacı ile oğlu Doruk Kaan Alacı’yı boğup, ardından intihara kalkışan Ömer Gökhan Alacı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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EDİRNE Cumhuriyet Mahallesi 3043’üncü Sokak’taki bir apartmanda 4 Ağustos 2025’te muhasebeci Ömer Gökhan Alacı (41), çağrı merkezinde çalışan eşi Didem Örs Alacı (38) ile maddi sorunlar nedeniyle tartışma yaşadı. Alacı, önce eşini ardından oğlu Doruk Kaan Alacı’yı (9) boğdu. Ertesi sabah Meliha Örs, kızı Didem’i akşam yemeğine davet etmek için telefonla aradı ancak ulaşamadı. Damadını arayan Örs, kızına ulaşamadığını belirterek, konuşmak istediğini söyledi. Eşi ve çocuğunun uyuduğunu söyleyen Ömer Gökhan Alacı, telefonu kapattı. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Didem ve oğlu Doruk Kaan Alacı’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Bileklerinde bıçak kesikleriyle yaralı bulunan Ömer Gökhan Alacı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Alacı, tedavisinin ardından tutuklandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ömer Gökhan Alacı hakkında ‘Canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Ömer Gökhan Alacı’nın yasadışı kumar sitesinde oğlunun Doruk Kaan’ın adıyla ‘Kaan6722’ rumuzlu hesap açtığı da ifade edildi.

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‘YAŞASIN TÜRK ADALETİ’

Sanık Alacı dünkü duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Didem Örs Alacı’nın annesi Meliha, babası Ahmet Örs ile avukatlar hazır bulundu. Anne Meliha ve Ahmet Örs, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Son sözleri sorulan sanık Alacı da “Söyleyecek bir şeyim yoktur” dedi. Sanık Ömer Gökhan Alacı, ‘Eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘Alt soya ve çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Baba Ahmet Örs “Yaşasın Türk adaleti. Bundan sonra acımız dindi mi? Dinmedi. Ama en azından çıkan bu karar sonrasında mutlu olduk” diye konuştu.

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#Cinayet#Aile Dramı#Müebbet Hapis

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