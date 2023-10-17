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Oğlunu vahşice öldürüp sulama kanalına atmıştı! Cani baba kendini böyle savundu

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#Cinayet#Adana#Adana Haberleri
Oğlunu vahşice öldürüp sulama kanalına atmıştı Cani baba kendini böyle savundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 12:47

Adana’da boğazından bıçakladığı oğlunu, ayağına taş bağlayıp çuvala koyup sulama kanalına atarak öldüren babaya, "haksız tahrik" indirimiyle 20 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca babanın 3 akrabasına da cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 ay ile 7 ay 15 gün arasında hapis cezası verdi. Katil zanlısı baba, savunmasında "Bu üzüntüyü yaşayan benim. Çok uğraştım fakat olmadı. Bu olay isteyerek gelişmiş bir olay değildir." dedi.

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Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu baba M.E. ile cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanıklar anne A.E., üvey anne R.S. ile enişte M.Ö. ve avukatlar katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, 2021 yılında meydana gelen olayda, M.E.'nin iş yerinde tartıştığı oğlu Ali E.'yi bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek, sanığın "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, maktulün annesi A.E., üvey annesi R.S. ve eniştesi M.Ö.'nün de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Oğlunu vahşice öldürüp sulama kanalına atmıştı Cani baba kendini böyle savundu

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ÖLEN BENİM OĞLUM, İSTEYEREK OLMADI

Sanık M.E. savunmasında, olayı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmediğini öne sürerek, "Neticede ölen benim oğlum. Beraat edip serbest kalsam da müebbet alsam da bu üzüntüyü yaşayan benim. Çok uğraştım fakat olmadı. Bu olay isteyerek gelişmiş bir olay değildir. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı.

Oğlunu vahşice öldürüp sulama kanalına atmıştı Cani baba kendini böyle savundu

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdiği M.E.'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 20 yıla indirdi. M.Ö. "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" suçundan 7 ay 15 gün, A.E. ve R.S. de 5'er ay hapse çarptırıldı, 3 sanığın cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

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#Cinayet#Adana#Adana Haberleri

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