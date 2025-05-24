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Oğlunu tehlikeye atan babaya rekor ceza

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#Trafik Güvenliği#Araç Kullanma#Çocuk Hakları
Oğlunu tehlikeye atan babaya rekor ceza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 17:18

Kayseri'de oğluna araç kullandıran babaya polis ekipleri 21 bin 656 TL ceza yazdı. Baba hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından adli işlem başlatıldı.

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Kayseri'de oğluna araç kullandıran baba C.Ö.'ye, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' polis ekipleri 21 bin 656 TL ceza yazdı.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ARAÇ KULLANDIRDI

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Kayseri'de bir adam 10 yaşındaki çocuğuna araç kullandırdı' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Paylaşıma konu araç, tespit edildi. Opluna araç kullandırdığı belirlenen baba C.Ö.'ye 'Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 21 bin 656 TL ceza yazıldı. Psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edilen C.Ö.'nün aracı trafikten menedildi.

BABA HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca C.Ö. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı.

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#Trafik Güvenliği#Araç Kullanma#Çocuk Hakları

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