Oğlunu öldüren gelininin tahliyesine sevinç gözyaşları

Haberin Devamı

Hakkında kasten öldürme suçundan dava açılan Fatma Koç, dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Davaya katılarak şikâyetçi olmadığını söyleyen Mustafa Koç’un annesi Güllü Koç, “Ona oğlum demekten utanıyorum. Çok eziyet eden biriydi. Gelinimden şikâyetçi değilim. O, karıncayı bile incitmeyen bir kadın. Gelinimin tahliyesini istiyorum” dedi. Fatma Koç’un çocukları da annelerinin kendilerini kurtarmak istediğini anlattı. Mahkeme heyeti, Fatma Koç’u tahliye etti. Kayınvalide Güllü Koç, gelininin tahliyesine sevinç gözyaşı döktü.