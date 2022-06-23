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Oğlunu öldüren gelininin tahliyesine sevinç gözyaşları

#Konya#Fatma Koç#Kasten Öldürme
Oğlunu öldüren gelininin tahliyesine sevinç gözyaşları

Konya’nın Beyşehir ilçesinde geçen ocak ayında eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç (48), 17 yaşındaki oğlu ve 13 yaşındaki kızı ile eşi Fatma Koç'u (52) dövmeye başladı. Fatma Koç, saldırıdan kurtulup mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Mustafa Koç ölürken, Fatma Koç tutuklandı.

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Hakkında kasten öldürme suçundan dava açılan Fatma Koç, dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Davaya katılarak şikâyetçi olmadığını söyleyen Mustafa Koç’un annesi Güllü Koç, “Ona oğlum demekten utanıyorum. Çok eziyet eden biriydi. Gelinimden şikâyetçi değilim. O, karıncayı bile incitmeyen bir kadın. Gelinimin tahliyesini istiyorum” dedi. Fatma Koç’un çocukları da annelerinin kendilerini kurtarmak istediğini anlattı. Mahkeme heyeti, Fatma Koç’u tahliye etti. Kayınvalide Güllü Koç, gelininin tahliyesine sevinç gözyaşı döktü.

 

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#Konya#Fatma Koç#Kasten Öldürme

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