Oğlunu öldüren babanın ifadesi çıktı: Para istedi, tartıştık! Bunaldım, vurdum

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Olay, 6 Ekim'de saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İnşaat işi ile uğraşan Yusuf Canikli, kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan Canikli ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evdeki tabancayı alan Yusuf Canikli, oğluna doğrultup ateşledi. Göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde kalan Kenan Sinan Canikli hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan baba Canikli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yusuf Canikli, ifadesinde, oğlunun uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu belirterek, "Sürekli benden para istiyordu. Para vermediği zamanlarda da sık sık kavga ediyorduk. Olay günü yine aynı nedenle tartıştık. Bunaldım, vurdum" dediği öğrenildi.