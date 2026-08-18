Oğlunu öldüren baba, silahıyla birlikte polise teslim oldu

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Olay, dün saat 21.15 sıralarında Gaziemir ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba B.K. (46) ile 21 yaşındaki oğlu Furkan K. arasında, gencin uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Evlat ve baba arasındaki gerilim kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında öfkesine hakim olamayan baba B.K., evde bulunan pompalı tüfeği alarak oğluna ateş etti.

GÖĞSÜNDEN VURULAN GENÇ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Furkan K, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Furkan K'nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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SİLAHIYLA BİRLİKTE POLİSE TESLİM OLDU

Evladını vurmanın şokuyla olay yerinden ayrılan şüpheli baba B.K., kısa süre sonra cinayette kullandığı pompalı tüfekle birlikte polis merkezine giderek güvenlik güçlerine teslim oldu. Suç aleti silah muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan babanın emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.