×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Oğlunu kurtarmak isteyen baba da elektrik akımına kapıldı: 2 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Yalova#Elektrik Kazası#Baba Ve Oğul
Oğlunu kurtarmak isteyen baba da elektrik akımına kapıldı: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 23:44

Yalova'nın Altınova ilçesindeki iş yerinde elektrik akımına kapılan oğlunu kurtarmak isteyen baba da akıma kapıldı. Ağır yaralanan baba ve oğlu, kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

 

Olay, akşam saatlerinde Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki yıkama ve yağlama iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde elektrik akımına kapılan Olcay Okur'u (28) kurtarmak isteyen baba Samim Okur (53) da akıma kapıldı. Ağır yaralanan baba ve oğul için ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Samim Okur Karamürsel Devlet Hastanesi'ne, oğlu Olcay Okur ise Yalova Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak baba ve oğul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Dereköy Mahallesi'nde ikamet ettikleri öğrenilen Samim Okur ile oğlu Olcay Okur'un, olayın yaşandığı yıkama ve yağlama iş yerinin sahipleri olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yalova#Elektrik Kazası#Baba Ve Oğul

BAKMADAN GEÇME!